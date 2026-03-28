Se encendió el 'Capitán'; Alejandro Kirk conecta su primer cuadrangular de la temporada

Toronto, Canadá.- Ya llegó el primero de muchos para el mexicano Alejandro Kirk, ya que conectó su primer jonrón de la actual temporada de la MLB, comandando la victoria de su equipo, los Toronto Blue Jays, 8-7 sobre los Athletics este sábado 28 de marzo.

El batazo fue más que decisivo, pues justamente cuando faltaban dos outs para que los visitantes obtuvieran el resultado, el tijuanense con un swing la mandó a volar en el noveno episodio para igualar las acciones y encaminar una remontada que hizo vibrar al aficionado en el Rogers Centre.

Ya con el juego igualado, Ernie Clement terminó por sellar el triunfo, ya que conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la undécima entrada. Con esto, igualmente los de Canadá obtienen su segunda victoria consecutiva en lo que va de la temporada en el Big Show.

ALEJANDRO KIRK GAME-TYING HOMER IN THE NINTH! pic.twitter.com/iu6wKMRamI — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 28, 2026

Por otra parte, el novato de Toronto, Spencer Miles (1-0), lanzó una entrada sin permitir carreras en la parte alta de la entrada número 11 para ganar en su debut en las Grandes Ligas. Cabe destacar que en este compromiso, Shea Langeliers conectó el tercer grand slam de su carrera, pero no fue suficiente para los Athletics, que no pudieron mantener la ventaja de 6-2 y terminaron por caer en casa de los subcampeones.

A su vez, Dylan Cease este mismo sábado estableció un récord para los Blue Jays al ponchar a 12 peloteros en su debut con los de la Liga Americana, incluyendo siete 'chocolates' consecutivos. El lanzador abanicó a Tyler Soderstrom para finalizar la tercera entrada antes de ponchar a los tres más en la cuarta y quinta.

A la ofensiva, también dijo presente Vladimir Guerrero Jr. que conectó un sencillo productor de carrera en la séptima entrada y Toronto recortó la diferencia a una carrera en la octava con hits productores de carreras de Jesús Sánchez y Andrés Giménez; posteriormente, el mexicano se encargaría de igualar todo en la novena.

A pitch so good, we stopped the game to make 40K people watch it again pic.twitter.com/E3CqeOvRPi — Toronto Blue Jays (@BlueJays) March 28, 2026

En el torneo anterior, 'El Capitán' Kirk conectó 15 metrallazos con Toronto, siendo uno de los más productivos a la ofensiva de su equipo. Este año se espera que el de Tijuana vuelva a llegar al doble dígito de bambinazos y demuestre por qué es uno de los mejores receptores de todas las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui