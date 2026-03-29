Andrea Kimi Antonelli conquista el Gran Premio de Japón e impone récord en la Fórmula 1

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Mercedes disipó las dudas a la hora cero y volvió a demostrar que está un paso por delante del resto de las escuderías en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli consiguió su victoria consecutiva, ahora en el Gran Premio de Japón, que además le valió para romper un récord de la categoría.

El joven piloto italiano tuvo un inicio complicado en el Circuito Internacional de Suzuka, ya que partía desde la pole position, pero tras una complicada largada y un par de vueltas sin ritmo, terminó cayendo hasta el sexto lugar. Desde ahí, Antonelli y Mercedes tuvieron que modificar la estrategia, adelantando su parada, lo cual les acabó por funcionar debido a un safety car justo en la parte media de la carrera.

El accidente de Oliver Bearman ocasionó el despliegue del auto de seguridad, arruinando así el plan tanto de George Russell como de Lewis Hamilton, pilotos que estaban combatiendo por la primera posición. A partir de ahí, Andrea Kimi recuperó el liderato, el cual no volvió a soltar durante el resto de la jornada y terminó cruzando la meta con más de 12 segundos de diferencia con respecto a su perseguidor más cercano.

En cambio, la segunda mitad de la carrera estuvo llena de adelantamientos rueda a rueda para los contendientes al podio, rotándose los primeros puestos entre Hamilton y Russell, además de que se sumaron a las batallas Charles Leclerc y Lando Norris. Al final de la carrera, fue Oscar Piastri quien finalizó segundo, mientras que el monegasco pudo subir al podio con su monoplaza de Ferrari.

Por su parte, Max Verstappen sigue sin poder encontrar el buen ritmo y cruzó la meta en el octavo lugar, aunque con más de 32 segundos con respecto al líder. Sergio Pérez logró finalizar el día en el puesto 18, superando a Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, además de haber sobrepasado a los dos Aston Martin y a Alexander Albon.

¿El nuevo Predestinato?

Con su segunda victoria consecutiva en la temporada 2026, Kimi Antonelli se convirtió en el líder del Campeonato de Pilotos, siendo el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en lograrlo (19 años, siete meses y cuatro días). Hace apenas un par de semanas, el italiano había logrado convertirse en el segundo más joven en conseguir un triunfo dentro de la categoría.

Fuente: Tribuna del Yaqui