'Checo' Pérez y otros pilotos hacen llamado enérgico a la FIA tras el accidente de Bearman en Japón

Ciudad de México.- Como algo que se veía venir catalogaron varios pilotos el fuerte accidente de Oliver Bearman mientras se disputaba el Gran Premio de Japón. Sergio Pérez, Max Verstappen, Carlos Sainz y otros pilotos salieron a declarar su franca preocupación por la dependencia eléctrica de los nuevos monoplazas, exigiendo a la FIA que se tomen las medidas necesarias para prevenir una colisión de consecuencias mayores.

El choque se dio justo en la parte media de la carrera cuando el británico intentaba pasar a Franco Colapinto en una de las zonas más rápidas del circuito. El argentino venía con un déficit de hasta 80 kilómetros por hora luego de que se agotara la energía de la batería, lo cual tomó por sorpresa a Bearman, quien perdió el control del monoplaza y se impactó contra las barreras, liberando una fuerza que superó las 50 G.

#Deportes | Gran Premio de Japón: Piloto sufre contusión tras choque de más de 50 G en el Circuito de Suzuka uD83CuDFCE?uD83DuDCA5uD83CuDDEFuD83CuDDF5https://t.co/91DtDKA73r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 29, 2026

Tras finalizada la prueba, fue 'Checo' el primero que decidió romper el silencio sobre lo ocurrido; el jalisciense aseguró que desde hace varias semanas, se les advirtió a los directivos de la categoría este tipo de riesgos y decidieron no realizar ajustes. "Son diferencias de velocidad masivas las que puedes tener entre los coches. Era solo cuestión de tiempo; me alegra que esté bien".

Checo sobre el accidente de Bearman:



“Desafortunadamente, fue un choque enorme para Oliver, y me alegra mucho que él esté bien.



Son diferencias de velocidad masivas las que puedes tener entre los coches. Era solo cuestión de tiempo.”#JapaneseGP pic.twitter.com/K3EZJfxNhu — MarieuD83CuDF38 (@ma_fe79) March 29, 2026

Del mismo modo, Sainz coincidió con Pérez, respaldando que en distintas reuniones se le ha advertido sobre el riesgo que implican los déficits de velocidad repentinos. "La reglamentación tiene lagunas y problemas que solucionar. Espero que la F1 recapacite y que los equipos no se pongan de frente. Si escuchan a los pilotos, harán cambios".

Verstappen, que también ha sido uno de los principales detractores de los nuevos monoplazas, condenó lo ocurrido en el Circuito de Suzuka, alegando que es algo que se pudo haber evitado si escucharan a los pilotos. "Un coche está prácticamente sin potencia, mientras que el otro usa el modo 'champiñón'. Entonces enseguida tienes una diferencia de 50 a 60 kilómetros por hora. Eso es realmente enorme".

Max Verstappen on Ollie Bearman's crash:



"Yeah, that's what you get with these regulations. One driver is essentially without power, while the other is using the mushroom [Mario Kart].



"That can make a difference of 50 to 60 km/h. So those are huge gaps."



Via @RonaldVording https://t.co/Vuerm3I0Hy pic.twitter.com/JWUPgLNpOf — MV33RacinguD83CuDFCE (@MV33Racing) March 29, 2026

A pesar de las distintas exigencias, el ente del automovilismo a nivel internacional descartó que, en primera instancia, tengan pensado modificar la distribución de energía en los monoplazas. Aun así, la FIA señaló que usarán las semanas libres en abril para analizar a fondo el funcionamiento de los nuevos reglamentos.

Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x — FIA (@fia) March 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui