'Checo' Pérez termina 17 en el Gran Premio de Japón, pero Cadillac muestra avances en pista

Ciudad de México.- Sergio Pérez finalizó el Gran Premio de Japón 2026 en el puesto 17, siendo la carrera más sólida de la temporada 2026 hasta ahora. Más allá del resultado, lo remarcable para el mexicano es que Cadillac pudo solventar los problemas en el monoplaza y logró completar la carrera de la fecha de la campaña, misma en la que aún no ha sufrido algún abandono.

Los problemas para 'Checo' comenzaron desde las prácticas libres, donde en la sesión inicial tuvo un accidente contra Alex Albon, mismo que limitó su actividad en pista para la FP2. En la clasificación logró meterse al puesto 19, superando a Valtteri Bottas, su coequipero, además de también repetir la dosis para ambos conductores de Aston Martin.

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Ya en acciones de carrera, el jalisciense pudo hacerse de un lugar más apenas se apagaron los semáforos y en toda la jornada estuvo intercambiando posiciones, oscilando entre puestos más altos hasta caer a lo más bajo de la parrilla luego de sus detenciones de boxes. Al igual que en la clasificación, Pérez superó a su compañero de Cadillac, Fernando Alonso, y a Lance Stroll, y se sumaron Alex Albon, además de Oliver Bearman, quien sufrió un duro accidente.

El ganador de la prueba fue Andrea Kimi Antonelli, a pesar del inicio complicado donde perdió la pole position y cayó hasta el sexto peldaño de la tabla. El piloto de Mercedes modificó su estrategia y se vio beneficiado por el safety car desplegado justo a la mitad de la prueba, permitiendo que recobrara la punta, la cual no volvió a ceder.

Antonelli cruzó la meta con más de 13 segundos de ventaja con respecto a su más cercano perseguidor; Oscar Piastri de McLaren logró el segundo puesto, mientras que el cierre del podio se lo llevó Charles Leclerc de Ferrari. Con este resultado, el italiano se trepó al liderato del Campeonato de Pilotos, siendo el más joven en la historia de la Fórmula 1 en lograrlo.

¿Cuándo será la próxima carrera de la F1?

Los monoplazas regresarán a sus respectivas fábricas, ya que se tendrá más de un mes de inactividad; cabe recordar que las carreras programadas en Arabia Saudita y Bahréin tuvieron que ser canceladas por el conflicto armado en Medio Oriente. Es por ello que la siguiente fecha será hasta el domingo, 3 de mayo, cuando se celebre el Gran Premio de Miami.

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Fuente: Tribuna del Yaqui