El Estadio Banorte fue el protagonista del amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal

Ciudad de México.- La Selección Mexicana cumplió con su compromiso contra Portugal y, ante la evidente acción dentro de las canchas, diversos factores se robaron el protagonismo del evento, incluyendo el renovado Estadio Banorte. El mítico inmueble del balompié mexicano fue tema de conversación en los medios internacionales, quienes elogiaron la nueva cara del 'Coloso de Santa Úrsula'.

Horas antes del inicio del juego, se tuvo un grave incidente donde un aficionado en aparente estado de ebriedad cayera desde varios pisos, causando su muerte de manera instantánea. A pesar del hecho, las acciones se realizaron en tiempo y forma; minutos antes de que los jugadores saltaran a la cancha, las luces principales del recinto se apagaron y todo quedó iluminado por las coloridas pulseras obsequiadas a los asistentes.

Durante varios minutos, se tuvo un espectáculo al ritmo de una de las canciones ya reveladas para la Copa del Mundo. Dicho momento estuvo acompañado por un vistoso show de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la CDMX por varios minutos, causando el furor de todos los asistentes.

¡EL SUEÑO DE TODO FIFAS! uD83EuDD29uD83CuDFDF?



Todos quisiéramos estar ahí con la novia y viendo al Tri en el Mundial.



uD83DuDCF9 @pablo_LMtz pic.twitter.com/olrqvc3hzX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 29, 2026

Quien tampoco pudo guardar la emoción de haber participado en la reinauguración del estadio fue Roberto Martínez, entrenador de Portugal, que resaltó la relevancia que tiene dicho inmueble en el deporte internacional. "Es un día para celebrar para todos los aficionados al futbol, especialmente para los mexicanos. Para nosotros es un orgullo estar aquí y abrir este estadio".

Medios internacionales reaccionan

Distintos portales y cuentas deportivas en X se rindieron en halagos para la renovación del estadio. Contrario a lo que mucha afición mexicana criticó, la prensa internacional insistió en que uno de los mejores puntos fue el conservar la esencia que ha mantenido el inmueble desde su inauguración en 1966.

Inclusive, hubo varias personas que insistieron en que la FIFA debería cambiar la final de la Copa del Mundo 2026, programada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Por su parte, el Estadio Banorte tendrá la jornada inaugural del torneo, además de tener el tercer encuentro de la Selección Mexicana en la fase de grupos.

FIFA has made its choice. But was it the right one? uD83EuDD14



The 2026 World Cup final will be played at MetLife Stadium in New York/New Jersey — a modern NFL giant with over 82,000 seats and experience hosting mega-events like the Super Bowl and Copa América final.



But let’s… pic.twitter.com/ptgOo8NsC4 — StadiumDB.com (@StadiumDB) March 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui