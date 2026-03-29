¡Están on fire! Munetaka Murakami y Chase DeLauter continúan con su explosivo arranque en MLB

Milwaukee, Estados Unidos.- Vaya explosivo inicio de campaña la que tienen Munetaka Murakami, de los Chicago White Sox, y Chase DeLauter de los Cleveland Guardians, quienes han logrado en la última semana algo que solo se había hecho dos veces antes en la historia de MLB.

Ambos novatos conectaron jonrones en cada uno de sus tres primeros partidos en las Grandes Ligas. Según Sportradar, los únicos otros jugadores que conectaron cuadrangulares en al menos sus tres primeros partidos de las Grandes Ligas fueron Trevor Story con los Colorado Rockies en 2016 y Kyle Lewis con los Seattle Mariners en 2019. Story posee el récord de jonrones en sus primeros cuatro partidos de la MLB. DeLauter intentará igualar eso cuando los Guardians jueguen en Seattle el domingo por la noche.

Chase DeLauter is the second player in MLB HISTORY to hit 4 HR in his first 3 career games uD83EuDD2F pic.twitter.com/wWHjBVoSW4 — MLB (@MLB) March 29, 2026

El japonés de 26 años añadió su nombre a ese selecto club este domingo, al enviar un lanzamiento en cuenta de 3-2 ante Brandon Sproat, de los Milwaukee Brewers, por encima de la barda del jardín derecho-central y al bullpen de los White Sox en la segunda entrada. El cañonero japonés conectó un jonrón ante Jake Woodford en la novena entrada de su debut el jueves y disparó otro vuelacercas contra Chad Patrick en la cuarta entrada en el juego del sábado.

THREE MLB GAMES

THREE HOME RUNS



Munetaka Murakami is blasting baseballs to start his MLB career uD83DuDE24 pic.twitter.com/Gnprk793bO — MLB (@MLB) March 29, 2026

Murakami está debutando en las Grandes Ligas después que firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con los White Sox en diciembre. Murakami conectó 246 jonrones en ocho temporadas con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón, incluyendo una temporada de 56 jonrones en 2022.

DeLauter suma ya cuatro palos de vuelta entera

Por su parte, DeLauter, de 24 años, tiene cuatro jonrones en sus tres primeros partidos. El jardinero bateó dos veces en su debut en las Grandes Ligas el jueves y se convirtió en el quinto jugador en los 126 años de historia de los Guardians en conectar un jonrón en su primer turno al bate en temporada regular. Añadió un palo de vuelta entera solitario ante George Kirby de Seattle el viernes y luego conectó otro vuelacercas de dos carreras ante el mexicano Andrés Muñoz en la décima entrada el sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui