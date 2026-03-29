Eugenio Suárez conecta cuadrangular clave y Cincinnati vence a los Red Sox en duelo cerrado

Cincinnati, Estados Unidos.- Los Reds lograron imponerse a los Red Sox en un apretado encuentro que tuvo como héroe decisivo a Eugenio Suárez. El slugger venezolano conectó un cuadrangular con dos hombres a bordo, siendo el responsable de las tres anotaciones por parte de Cincinnati.

Tras un sólido trabajo por parte de ambos abridores, la decisión del encuentro terminó cargándose hacia los brazos del bullpen; la victoria se la llevó Brock Burke, quien lanzó 1.1 entradas con apenas un imparable permitido, sin conceder mayor daño. En contraparte, Greg Weissert cargó con el primer descalabro de la temporada tras recibir dos carreras en apenas dos tercios de labor.

El inicio del compromiso se mantuvo bajo un cerrado duelo de pitcheo entre Rhett Lowder y Connelly Early, quienes lograron colgar tres argollas consecutivas hasta que en la apertura del cuarto rollo se inauguró la pizarra con un batazo de poder. Con Wilson Contreras en circulación, Wilyer Abreu aprovechó un slider que se quedó colgado, depositando la pelota por detrás de la barda del jardín derecho.

Two days in a row Wilyer’s left the yard! pic.twitter.com/YsZsZnCFMZ — Red Sox (@RedSox) March 29, 2026

Esto representó un balde de agua fría para la novena local, que de inmediato intentó responder, aunque no logró hacerse presente en el marcador hasta el cierre del sexto inning, también con un batazo de cuatro estaciones. Matt McLain abrió la tanda con un sencillo a la pradera derecha y, ya con un hombre fuera, Sal Stewart negoció la base por bolas.

Suárez llegó a la caja de bateo con la mesa servida y, sin esperar demasiado, conectó un tremendo vuelacercas que aterrizó en el segundo nivel del estadio. Además de confirmar el buen momento que atraviesa tras su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, este se convirtió en el primer cuadrangular para Eugenio en su segunda etapa con los Reds.

La última llamada para Boston estuvo cerca de traer el empate al encuentro; Andruw Monasterio se colocó en segunda con un doblete y posteriormente Emilio Pagán otorgó base por bolas intencional. A pesar de la amenaza, el propio Pagán logró bajar la cortina para asegurar el triunfo y, de paso, quedarse con la serie tras dos victorias en los tres compromisos disputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui