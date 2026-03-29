Francia vence a Colombia sin sus figuras y mantiene paso firme rumbo a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Francia se impuso con autoridad a Colombia en su segundo y último compromiso de la fecha FIFA de marzo. A pesar de no haber utilizado a sus máximas figuras desde el arranque, el combinado europeo dominó de principio a fin uno de sus últimos encuentros de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

'Les Bleus' afrontaron con precaución el encuentro ante la selección colombiana, sin utilizar a Kylian Mbappé y tampoco a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, luego de la alta exigencia a la que fueron sometidos en el amistoso ante Brasil. Tras un inicio contenido, los franceses fueron incrementando el ritmo conforme avanzaron los minutos hasta imponerse con marcador de tres anotaciones por una.

Désiré Doué aprovechó la ausencia inicial del atacante del Real Madrid para asumir el protagonismo en la ofensiva azul y, en uno de sus primeros intentos a puerta, logró abrir el marcador. Doué utilizó un rebote dentro del área para conectar un potente remate que fue desviado por un defensor colombiano, dejando sin posibilidades al guardameta rival.

uD83DuDEA8uD83CuDF0E DESIRE DOUE OPENS THE SCORING FOR FRANCE!



Colombia 0-1 France.pic.twitter.com/heD92EJPsd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2026

La primera anotación dejó al descubierto las carencias en la zaga colombiana, pues el resto de los goles llegaron tras errores defensivos. La ventaja se amplió en el cierre de la primera mitad cuando los sudamericanos perdieron la marca dentro del área, permitiendo que Marcus Thuram rematara de cabeza frente al arco.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8| GOAL: THURAM DOUBLES THE LEAD!!!



Colombia 0-2 France



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La exhibición francesa se completó al 55', luego de que los zagueros colombianos perdieran el balón en mediocampo. Una rápida triangulación y un centro raso al segundo poste dejaron a Doué solo frente al arquero; el atacante del PSG definió con un disparo colocado que se filtró entre las manos de Álvaro Montero para firmar el tres por cero.

A pesar de la falla de Montero, el guardameta que milita con Vélez Sarsfield terminó siendo factor para evitar un marcador más abultado, mientras que Jáminton Campaz marcó el tanto del honor para Colombia. Francia volverá a la actividad hasta el 4 de junio frente a Costa de Marfil, en lo que será, hasta ahora, su único amistoso programado previo al Mundial 2026.

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Les Bleus s’imposent face à la Colombie et signent un 2/2 parfait lors de cette tournée américaine uD83DuDC99#FRACOL pic.twitter.com/PRNHUbRhSk — Equipe de France ?? (@equipedefrance) March 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui