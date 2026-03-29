Gran Premio de Japón: Piloto sufre contusión tras choque de más de 50 G en el Circuito de Suzuka

Ciudad de México.- Momentos de alto dramatismo se vivieron durante el Gran Premio de Japón 2026 luego de que se registrara uno de los accidentes más fuertes de los últimos años en la Fórmula 1. Oliver Bearman, piloto de Haas, se estrelló a gran velocidad contra las barreras del Circuito de Suzuka, teniendo que ser auxiliado por los comisarios de pista tras sufrir una contusión.

El joven británico logró meter su monoplaza de Haas a la segunda tanda de clasificación, asegurando el puesto 18 desde donde tomó la salida. Ollie no pudo capitalizar el arranque cuando se apagaron los semáforos y tuvo una salida discreta, conservando su posición inicial, por lo que se le avecinaba una jornada complicada en la que tendría que remar contracorriente para aspirar a los puntos.

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A pesar de sus intentos, el VF-26 dejó en evidencia la falta de ritmo mostrada durante el fin de semana, manteniéndose en la parte baja de la clasificación. Ya en el ecuador de la prueba, Bearman comenzó a presionar a Franco Colapinto durante varios giros hasta encontrar una oportunidad de adelantamiento, la cual no terminó de la mejor manera.

Oliver buscó aprovechar la zona de la ‘Cuchara’, una de las zonas más rápidas en el circuito; cuando el británico se lanzó por el interior, el monoplaza de Colapinto redujo drásticamente la velocidad a causa del clipping, fenómeno que puede provocar una pérdida superior a los 80 kilómetros por hora debido a la gestión de energía. Fue en ese momento cuando el británico perdió el control del auto, impactándose de forma lateral contra las barreras de protección con una fuerza superior a las 50 G.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

El joven piloto tuvo que ser asistido para poder salir del monoplaza y posteriormente se le observó cojeando, con evidente dolor en una de sus extremidades. De inmediato fue trasladado al centro médico del circuito, donde fue sometido a una revisión exhaustiva y, tras los estudios correspondientes, se descartó cualquier fractura, diagnosticándose únicamente una contusión en la rodilla.

Tras concluir la carrera, la FIA emitió un comunicado en el que aseguró que investigará a fondo lo ocurrido para realizar los ajustes necesarios en el reglamento técnico y así evitar un accidente de tal magnitud. "La FIA continuará trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte y la seguridad".

Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x — FIA (@fia) March 29, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui