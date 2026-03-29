Isaac Paredes produce par de carreras para guiar a los Astros a la victoria ante los Angels

Houston, Estados Unidos.- El jugador mexicano Isaac Paredes conectó un doble decisivo productor de dos carreras con dos fuera en la octava entrada para romper un empate y darle a los Houston Astros una victoria por 9-7 sobre los Los Angeles Angels este domingo.

En ese capítulo y con la pizarra igualada 6-6, Cam Smith fue golpeado y tras dos fuera, los Angels decidieron darle base por bolas intencional a Yordan Álvarez, dejando corredores en primera y tercera. Álvarez robó segunda y en seguida, Paredes conectó un doblete al prado derecho en contra de Drew Pomeranz (0-1) para poner a Houston arriba 8-6. El hermosillense llegó a cuatro remolcadas en la temporada. José Altuve siguió con otro doble para ampliar la ventaja a 9-6.

El abridor japonés Tatsuya Imai tuvo un decepcionante debut en las Grandes Ligas, al permitir tres hits y cuatro carreras, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches en dos entradas y dos tercios de labor. Los Astros confían en que tendrá un gran año tras firmar al derecho con un contrato de tres años y 54 millones de dólares, tras una brillante carrera en Japón, donde fue tres veces All-Star en ocho temporadas con los Seibu Lions de la Liga del Pacífico.

Imai no tuvo una buena presentación en MLB

Los Angels colocaron dos corredores en base con un out en la novena entrada cuando Bryan King sustituyó a Bryan Abreu en la lomita. Nolan Schanuel conectó un sencillo impulsor para reducir la diferencia a dos carreras, pero King ponchó a los dos siguientes bateadores para su primer salvamento.

Jorge Soler impulsó tres carreras y Zach Neto conectó un jonrón de dos carreras para los Angels, que empataron la serie 2-2. El partido estaba empatado con un corredor en base y un out en la cuarta entrada cuando Neto puso el 6-4 con su jonrón a los asientos del jardín izquierdo.

Los Angels dividieron la serie

El doble productor de dos carreras de Christian Walker con dos outs en la quinta entrada empató el marcador a 6-6. Christian Vázquez impulsó dos carreras con un sencillo en la segunda entrada de Houston, que anotó cuatro carreras, dando a los Astros una ventaja temprana.

Con uno fuera en la tercera, Imai dio base por bolas a Neto que avanzó a tercera con un sencillo de Mike Trout. Schanuel recibió base por bolas para llenar las bases y Soler limpió los senderos con su doble a la esquina del jardín izquierdo para acercar a los Angels a uno. Un sencillo remolcador de Jo Adell con dos outs empató a 4-4 y expulsó a Imai del juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui