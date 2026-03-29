Jonathan Aranda y Yandy Díaz guían a Tampa Bay en su cómoda victoria sobre los Cardinals

Ciudad de México.- Tampa Bay consiguió su primera victoria de la temporada 2026, evitando la barrida ante los St. Louis Cardinals. Jonathan Aranda y Yandy Díaz fueron los héroes para la novena de la Florida, pues entre los dos latinoamericanos impulsaron seis de las 11 carreras con las que los Rays se anotaron el triunfo.

A pesar del alto carreraje, Steven Matz fue quien cargó con la victoria; el zurdo trabajó por espacio de cinco entradas, en las que permitió seis imparables, incluyendo un cuadrangular, además de haber admitido cuatro anotaciones, todas ellas limpias. El descalabro se lo llevó Dustin May, quien aún no puede recobrar su mejor versión tras haber lidiado con varias lesiones hace un par de temporadas cuando todavía pertenecía a Los Angeles Dodgers.

Ambos inicialistas lograron retirar sin mayor inconveniente la primera tanda, aunque para la segunda entrada no pudieron replicarlo y la escuadra visitante logró hacerse presente en la pizarra. Rays dio el primer paso cuando Chandler Simpson comenzó el episodio con sencillo y se descolgó hasta el pentágono con un doblete de Jonny DeLuca, mientras que Yandy Díaz cerró el rally de tres anotaciones.

El descuento de los Cardinals llegó en el tercer episodio con una anotación timbrada en complicidad con un error de Richie Palacios, segunda base de los Rays. A partir de aquí, la diferencia no hizo más que aumentar para Tampa Bay; Díaz se trajo la cuarta rayita, seguido de Jonathan Aranda, que hizo lo propio con un batazo de dos estaciones, seguido por Cedric Mullins, que puso el seis por uno parcial por la misma vía.

Los locales volvieron a acercarse con un cuadrangular de tres anotaciones, cortesía de Jordan Walker, pero de nueva cuenta, Tampa Bay ponía tierra de por medio con dos rayitas más impulsadas por el dúo Díaz-Aranda. Nolan Gorman y Pedro Pagés se volaron la barda en el último tramo del encuentro, aunque no les alcanzó para la remontada y terminaron cayendo con marcador de 11 anotaciones por siete.

uD83DuDD90? hit day for Díaz! pic.twitter.com/yurLpP8XRs — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) March 29, 2026

Con este resultado, los Rays lograron su primera victoria de la MLB 2026 tras haber caído en los primeros dos compromisos de la serie inaugural. Ahora, Tampa Bay se trasladará hasta Milwaukee para enfrentarse a los Brewers, mientras que los Cardinals visitarán a los New York Mets.

Fuente: Tribuna del Yaqui