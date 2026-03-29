La Fórmula 1 entra en pausa: 'Checo' Pérez deberá esperar más de un mes para volver a las pistas

Ciudad de México.- Sergio Pérez apenas pudo disputar tres carreras consecutivas tras su regreso a la Fórmula 1, pues ahora deberá esperar poco más de un mes para volver a las pistas debido a un inusual parón primaveral. Tras haber disputado el Gran Premio de Japón, la categoría tendrá todo el mes de abril sin actividad oficial debido a la cancelación de dos carreras.

Previo a dicha pausa en la campaña, es Andrea Kimi Antonelli quien quedará como líder en el Campeonato de Pilotos; el italiano consiguió dos victorias consecutivas, lo que le permitió apoderarse de la primera posición de la clasificación, siendo el primer piloto en lograrlo. Antonelli es escoltado por George Russell, su compañero en Mercedes, mientras que Charles Leclerc es tercero, aunque con una diferencia de puntos considerable.

Cabe aclarar que fue hace un par de semanas cuando los rumores que iban cobrando fuerza fueron confirmados; la F1 y la FIA, en común acuerdo, decidieron cancelar las carreras ya pactadas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto armado en Medio Oriente. Esta decisión fue tajante, pues se estableció que las fechas no serían reprogramadas, recortando el calendario de 24 a solo 22 GP en el año.

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Es por ello que la categoría tendrá en total 35 días de inactividad oficial, lo cual servirá para que las escuderías sigan implementando mejoras en sus monoplazas. Uno de los más beneficiados será Cadillac, equipo que ya mostró avance en la carrera de Japón, permitiendo que 'Checo' finalizara la carrera alejado de la última posición.

#Deportes | 'Checo' Pérez termina 17 en el Gran Premio de Japón, pero Cadillac muestra avances en pista uD83CuDFCE?uD83DuDCCBhttps://t.co/h33UZERNCm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 29, 2026

Esto también podría venir bien para la FIA, quien tendrá el tiempo suficiente para analizar lo acontecido en las primeras carreras del año para ajustar los limitantes en la nueva generación de autos. Los monoplazas actuales dependen de un 50 por ciento de la potencia eléctrica, factor que ya ocasionó el primer gran accidente del 2026, siendo Oliver Bearman el afectado.

#Deportes | Gran Premio de Japón: Piloto sufre contusión tras choque de más de 50 G en el Circuito de Suzuka uD83CuDFCE?uD83DuDCA5uD83CuDDEFuD83CuDDF5https://t.co/91DtDKA73r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 29, 2026

¿Cuándo será la próxima carrera en la F1?

Con la cancelación de la gira por Medio Oriente, la Fórmula 1 no regresará a la actividad hasta su primera visita a tierras estadounidenses para celebrar el Gran Premio de Miami, el cual contará con una Sprint Race. La carrera corta será el sábado 2 de mayo, mientras que la prueba completa se realizará el domingo 3 del mismo mes a las 14:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui