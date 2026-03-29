La Selección Mexicana es abucheada tras su insípido empate contra Portugal en el Estadio Banorte

Ciudad de México.- De nueva cuenta, se volvió a evidenciar una fractura entre la Selección Mexicana y sus aficionados, que lanzaron fuertes abucheos durante el empate contra Portugal. Lo que se proyectaba para ser una fiesta como reapertura del Estadio Banorte se terminó convirtiendo en una evidente molestia para los asistentes al 'Coloso de Santa Úrsula', quienes no pudieron disfrutar una sola anotación.

El encuentro finalizó con una igualdad a cero goles por ambos bandos, aunque en el desarrollo de las acciones, fue el cuadro lusitano quien dominó, teniendo un par de oportunidades desperdiciadas, incluyendo un disparo que pegó en el poste durante la primera mitad del partido. Por parte de México, la más clara fue fallada por Armando González, quien no pudo aprovechar un centro al segundo palo y su definición se fue apenas desviada.

¡Aparecen los cambios!



Quiñones y la 'Hormiga' protagonizan la jugada más clara para los mexicanos.

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La falta de protagonismo por parte del 'Tricolor' causó el infame regreso del grito homofóbico, además de que en distintas ocasiones se escuchó más el apoyo para el conjunto portugués que para la propia escuadra local. Fue una de esas acciones que desató la furia de Rafael Márquez, auxiliar en la Selección Mexicana que reprobó los cánticos a favor de los lusos.

¡NO PODÍA CREERLO! uD83DuDE33



Esa fue la cara de incredulidad de Rafa Márquez al escuchar a la afición mexicana coreando 'olés' en contra de la Selección Nacional.



Entre eso y lo del grito al 'Tala' Rangel... pic.twitter.com/3fjqdmdnfO — Andre Marín (@andremarinpuig) March 29, 2026

Conforme avanzaban los minutos, la molestia de los asistentes se hizo más notoria, a tal punto de que cuando sonó el silbatazo final, resonó por todo el recinto el abucheo general. A pesar de las protestas, los elementos del conjunto azteca dieron la cara y se posicionaron al centro del campo para agradecer a sus aficionados.

Ya en la conferencia de prensa, uno de los pocos elementos en hablar sobre el hecho fue Roberto Alvarado, que si bien acepta que es algo complicado, entiende que es un derecho del aficionado el manifestar su inconformidad. Del mismo modo, Raúl Rangel apuntó lo importante que fue sacar el resultado ante un rival de alta exigencia, a pesar de no haber podido marcar un gol en todo el tiempo.

uD83DuDD0A Abucheo para la Selección Mexicana después de que el sonido local diera las gracias y avisara que comienza el sueño mundialista uD83DuDE33uD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83DuDCFD?: @AlexUzetta pic.twitter.com/IelF4J1SpO — AS México (@ASMexico) March 29, 2026

Ahora, la Selección Mexicana tendrá un par de días para volver a concentrarse y preparar el siguiente compromiso en la fecha FIFA, el cual también será de pronósticos reservados. Los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Bélgica este martes, 31 de marzo, aunque ahora será en tierras estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui