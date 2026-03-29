Mexicano José Urquidy debuta en la temporada de MLB con salvamento para los Pirates

Nueva York, Estados Unidos.- Con sufrimiento de por medio, pero el lanzador mexicano José Urquidy se apuntó el rescate en su debut en la temporada 2026 de MLB, cuando los Pittsburgh Pirates se impusieron en extra innings a los New York Mets este domingo, por 4-3.

Después de que los Pirates se fueran al frente en la apertura de la décima entrada con par de anotaciones, los Mets iniciaron la parte baja de ese capítulo con Francisco Álvarez como corredor automático en segunda base ante Urquidy, quien otorgó base por bolas a Francisco Lindor.

The @Pirates execute a perfect relay to cut down the tying run at the plate in extra innings uD83EuDD2F pic.twitter.com/HLQm2y1GTj — MLB (@MLB) March 29, 2026

Juan Soto siguió con doblete productor de una carrera al fondo del jardín izquierdo-central y cuando Lindor trató de anotar también, el tiro de relevo de Oneil Cruz al campocorto Jared Triolo y este al receptor Henry Davis, lo pusieron fuera en la registradora, evitando la carrera del empate.

Luego, el mazatleco retiró a Bo Bichete con rodado a primera y a Jorge Polanco con elevado profundo al prado derecho para apuntarse el segundo salvamento de su carrera en las Mayores. Su primer rescate había llegado en 2023, cuando cerró un juego para los Astros frente a los Boston Red Sox, el 28 de agosto en Fenway Park.

Los bucaneros se apuntaron su primera victoria del año

El serpentinero sinaloense trabajó por espacio de una entrada, en la que permitió un hit, una carrera y otorgó una base por bola, para mantener su efectividad en 0.00 en este arranque de campaña de las Grandes Ligas, con su nuevo equipo de Pittsburgh.

Antes de eso, parecía que sería otro decepcionante compromiso para los Piratas con corredores en posición de anotar. Previo al décimo capítulo, habían bateado de 11-1, pero con el compromiso empatado 2-2 y el relevista zurdo Richard Lovelady en la lomita, Ryan O’Hearn dio un sencillo hacia el bosque izquierdo, impulsando a Bryan Reynolds como el corredor automático.

Cuatro bateadores después, Pittsburgh amplió su ventaja cuando Henry Davis dio un sencillo hacia el jardín central para que el corredor emergente Billy Cook anotara el 4-2. Para los Bucaneros fue su primera victoria de la nueva temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui