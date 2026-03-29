MLB: Los Diamondbacks vuelven a casa con cuentas por resolver; reciben a los Tigers

Phoenix, Arizona.- Tras un arranque exigente ante los Dodgers, actuales bicampeones y favoritos para repetir, los Arizona Diamondbacks vuelven a casa para abrir su primera serie de la temporada. El inicio en Los Ángeles dejó un saldo de 0-3, aunque con matices. Arizona tomó ventaja en los tres juegos, pero no logró sostenerla, una constante que buscará corregir a partir de este lunes cuando reciba a los Detroit Tigers en Chase Field.

Don’t leave a slither of doubt. pic.twitter.com/DmX4LYXIwV — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) March 26, 2026



El primer juego presentará un contraste marcado en la loma. Michael Soroka hará su debut en la temporada con Arizona, mientras que Justin Verlander, con 21 campañas en Grandes Ligas, abrirá por Detroit como referente de experiencia. A la ofensiva, el equipo volverá a apoyarse en Ketel Marte y Corbin Carroll, ambos seleccionados al Juego de Estrellas en 2025, además de Alek Thomas, quien mantiene un vínculo cercano con la afición sonorense tras su participación con México en el Clásico Mundial de Béisbol.

ANIVERSARIO 25

La temporada también tiene un componente simbólico. Arizona disputa su campaña número 29 en Grandes Ligas desde su debut en 1998 y este año conmemora el 25 aniversario de su único título, conseguido en 2001 tras imponerse en siete juegos a los New York Yankees, en una Serie Mundial marcada por el dominio de Randy Johnson y Curt Schilling, quienes compartieron el premio al Jugador Más Valioso, además del aporte del sonorense Erubiel Durazo.

Los D-backs se presentan ante su afición este lunes



Desde su temporada inaugural, el club ha tenido siete apariciones en postemporada, la más reciente en 2023, cuando avanzó hasta la Serie Mundial, en la que cayeron en 5 juegos contra los Texas Rangers. Con ese antecedente cercano, el arranque en casa representa la primera oportunidad para que Arizona transforme en resultados las ventajas que ya ha sido capaz de construir.

Fuente: Tribuna del Yaqui