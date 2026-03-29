'Pato' O'Ward pierde racha en la IndyCar Series; el mexicano finaliza 17 en el GP de Alabama

Ciudad de México.- La IndyCar Series celebró su cuarta fecha de la temporada 2026, siendo esta el Grand Prix de Alabama, una carrera que se complicó de principio a fin para Patricio O'Ward. El piloto mexicano finalizó en el puesto 17, perdiendo así su racha de tres compromisos consecutivos dentro del top 5, mientras que la prueba fue ganada por Alex Palou, quien partió desde la pole position.

El piloto español comandó su monoplaza de Chip Ganassi Racing con autoridad, marcando diferencia sobre sus más cercanos perseguidores de inicio a fin, firmando una carrera prácticamente impecable. Palou, actual campeón de la categoría, logró liderar el GP en 79 de sus 90 vueltas, superando por más de 13 segundos a Christian Lundgaard, quien finalizó en la segunda posición.

El conductor de Arrow McLaren vio reducidas sus posibilidades de pelear por el triunfo luego de que en su parada en boxes, el neumático posterior derecho no pudiera ser sustituido de forma óptima, perdiendo tiempo valioso dentro de los pits. Graham Rahal fue quien se quedó con el tercer lugar, consiguiendo así su primer podio desde el 2023.

Clutch on Sundays uD83DuDCAA pic.twitter.com/Z1uyyHY76R — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 29, 2026

Para 'Pato' fue un fin de semana complicado a pesar de haber logrado meterse en las primeras posiciones durante la primera práctica. Después de eso, no logró recuperar el ritmo, pues tuvo que conformarse con el lugar 12 en la clasificación. Por si fuera poco, el regio tuvo una mala arrancada que lo envió hasta la posición 16, desde donde se mantuvo peleando durante el resto de la jornada.

Podium secured. pic.twitter.com/SIYeH3ESYn — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) March 29, 2026

Con este resultado, O'Ward pone fin a una racha de tres carreras consecutivas dentro de los cinco mejores; Patricio había logrado esa misma clasificación en St. Petersburg, en las 250 millas de Arizona y en el GP de Arlington. Además, como consecuencia de este resultado adverso, descendió de manera considerable en el Campeonato de Pilotos, donde ahora se ubica en el sexto peldaño de la tabla.

#Deportes | 'Pato' O'Ward destaca en la IndyCar Series; el mexicano finaliza quinto en el Grand Prix de Arlington uD83CuDFCE?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/BC1639oxUV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 16, 2026

Ahora, tanto 'Pato' como Arrow McLaren tendrán un par de semanas libres para ajustar detalles en el monoplaza antes de la siguiente carrera. La IndyCar Series retomará su calendario 2026 cuando se celebre el Acura Grand Prix de Long Beach el próximo domingo, 19 de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui