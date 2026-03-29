Rayos de Hermosillo continúan en ascenso en la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- Conforme avanza la temporada, Rayos de Hermosillo empieza a encontrar la fórmula para volver a ser protagonista en el circuito de baloncesto más intenso de México: la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, presentada por caliente.mx.

La directiva de los cuatro veces campeones de la liga, que los consolida como el equipo con más trofeos en la historia, ha comenzado a realizar ajustes en la plantilla para competir no solo en lo que resta del calendario, sino también en la ronda de postemporada.



Con Kiandre Gaddy como su jugador más destacado en la primera mitad de la campaña, los dirigidos por Elián Villafañe continúan sumando triunfos tras el primer mes y medio de actividad en el circuito. Los de la 'H' preparan su siguiente serie frente a los Venados de Mazatlán, el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril en la Arena Sonora, donde buscarán hacer valer su condición de locales, tal como lo han hecho en series anteriores. Los boletos están disponibles en taquilla y en boletomovil.com.

Luego de su visita a Guaymas, donde dividieron honores el fin de semana, Rayos demostró que puede competir al más alto nivel contra equipos con los que la rivalidad ha convertido estos duelos en clásicos del Cibacopa.

Kiandre Gaddy sigue destacando

Al promediar prácticamente ocho rebotes por partido, Kiandre Gaddy se mantiene como uno de los mejores en ese rubro, con poco más de cinco en el sector defensivo y cerca de tres en el ofensivo, lo que lo ubica como el tercer mejor jugador de la liga en este último departamento.

Los hermosillenses vuelven a la acción el martes



También en defensa es uno de los elementos más destacados, con más de un bloqueo por partido. A la ofensiva, es el segundo mejor del Cibacopa con 129 canastas anotadas, solo por detrás de Trey Phipps, lo que refleja la consistencia mostrada desde el inicio de la campaña a mediados de febrero. Su porcentaje de efectividad en tiros de campo, de 56.6, también lo coloca dentro del Top 5 en esa estadística, mientras que en canastas de dos puntos, con 116, ocupa el tercer lugar.

Desde la línea de tiros libres, Romeao Ferguson se ubica en la cuarta posición, a solo siete encestes del líder, con 69 anotaciones y un promedio de efectividad del 76.7 por ciento, lo que también lo posiciona entre los más destacados del circuito mexicano de baloncesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui