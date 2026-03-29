¿Se va el multicampeón? Max Verstappen 'amenaza' con retirarse de la F1 al finalizar el 2026

Ciudad de México.- Desde el inicio de la temporada, Max Verstappen ha sido uno de los críticos más fuertes hacia los nuevos monoplazas en la Fórmula 1 y, debido a su inconformidad, el exitoso piloto podría tomar una drástica decisión en los próximos días. El neerlandés estaría diciendo adiós a Red Bull y a la categoría al finalizar la campaña 2026 si no se realizan los ajustes necesarios en los monoplazas.

Este tipo de advertencias de Verstappen no es algo nuevo, pues en múltiples ocasiones ha asegurado que si su equipo no le ofrece un auto competitivo, estaría dispuesto a dejar la categoría, lo cual se ha cumplido en este inicio de año. Red Bull no ha podido encontrar el secreto en el reglamento técnico de la FIA, no solo dejando de lado los triunfos, pues ninguno de sus pilotos ha ingresado en el top 5 luego de tres carreras disputadas.

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Esto mismo sucedió en el Gran Premio de Japón, donde Verstappen apenas pudo alcanzar el séptimo lugar mientras que Mercedes, Ferrari y McLaren se peleaban por la victoria. Tras el pobre desempeño en el circuito de Suzuka, el cuatro veces campeón del mundo confirmó que se encuentra evaluando su posible retiro al finalizar la temporada.

Más allá de los resultados, el exitoso piloto afirmó que su retiro se deberá a las modificaciones en la categoría, afirmando que en la actualidad ya no disfruta conducir tanto como en las campañas anteriores. "Por supuesto, trato de adaptarme, pero no es agradable la forma en la que tienes que correr. Es realmente anticonsciencia. Entonces, en algún momento, sí, simplemente no es lo que quiero hacer".

Max Verstappen considering retiring from F1 at end of 2026 pic.twitter.com/c8JY0FbKol — ESPN F1 (@ESPNF1) March 29, 2026

Por último, Max Verstappen dejó entrever que la decisión sobre su retiro se podría tomar en las próximas semanas, cuando la F1 llegue a un inesperado parón en abril tras la cancelación de las dos fechas programadas en dicho mes. "Estoy más que frustrado; tengo que resolver algunas cosas en la próxima pausa".

¿Verstappen se retira del automovilismo?

A pesar de sus amagos por apartarse de la F1, 'Super-Max' ha declarado en par de ocasiones que, una vez se aleje de los monoplazas, le gustaría incorporarse a otro tipo de categorías. El neerlandés participará en las 24 horas de Nürburgring, pista en la que ya corrió hace un par de semanas y consiguió la victoria, aunque su equipo terminó siendo descalificado.

#Deportes | Max Verstappen (@Max33Verstappen) es descalificado y pierde un triunfo contundente en las cuatro horas de Nürburgring uD83DuDC40uD83CuDFC1https://t.co/INgTqzKFre — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui