Águilas de Mexicali confirman a histórico manager para la temporada 2026-2027 de la LAMP

Mexicali, Baja California.- Aunque será hasta octubre cuando arranque otro episodio más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Águilas de Mexicali ya trabajan en la logística de su proyecto; el club confirmó este lunes 2 de marzo a Roberto Vizarra como su manager.

El 'Chapo' es un viejo conocido del circuito e inclusive se integró al plantel el pasado 25 de diciembre para llevar a los emplumados a la etapa de postemporada, barrienda en dicha ronda a los Yaquis de Ciudad Obregón; posteriormente, en semifinales, fueron eliminados por Charros de Jalisco.

Para el siguiente torneo, el estratega sonorense buscará su cuarta corona en Liga Arco Mexicana del Pacífico, después de consagrarse en la temporada 2016-2017 con los Águilas de Mexicali, además de los campeonatos con Charros de Jalisco en las campañas 2018-2019 y 2021-2022.

Vizcarra repite como emplumado

Mientras que en la edición 2024-2025 volvió a llegar una gran final de la LAMP, pero ahora con los Tomateros de Culiacán; en esa ocasión no pudo llevarse la corona, cayendo en aguerrida serie frente a los Charros de Jalisco, del manager Benjamín Gil.

Pero no solamente en el invierno es donde ha dado de qué hablar Vizcarra; también ha brillado en la Liga Mexicana de Beisbol, levantando el campeonato con Tigres de Quintana Roo en las temporadas 2013 y 2015, así como los obtenidos con Leones de Yucatán en el 2018 y 2022, respectivamente.

"¡El Rey Midas se queda en casa! Roberto 'Chapo' Vizcarra se mantiene al frente del Vuelo Emplumado para la Temporada 2026-2027. Respaldamos la jerarquía y la garra de un mánager ganador para traer el trofeo de vuelta a Mexicali", escribió el club en un comunicado.

Con este reciente anuncio, los Águilas de Mexicali siguen haciendo movimientos importantes en su roster con la finalidad de mantener un plantel competitivo con aspiración al campeonato, en el marco de la celebración de los 50 años de la franquicia 'emplumada'.

Hasta el momento, los cachanillas son el segundo equipo que ha confirmado manager para el siguiente torneo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). El otro fueron los Charros de Jalisco, que oficializaron a Benjamín Gil como su capataz para la edición 2026-2027.

