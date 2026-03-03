Argentina y España, a la espera de nueva sede; la Finalissima apunta a celebrarse en Londres

Ciudad de México.- Desde su anuncio en septiembre de 2025, la Finalissima se convirtió en uno de los partidos más esperados del calendario internacional, al enfrentar a dos de las máximas potencias del futbol de selecciones. Por ello, la noticia de su cancelación generó fuerte polémica; sin embargo, en las últimas horas han cobrado fuerza distintas sedes alternas para albergar el choque entre Argentina y España, siendo Londres, Inglaterra, la ciudad que se perfila como principal opción.

Cabe recordar que el encuentro estaba programado para disputarse el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium, escenario de la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, donde la 'Albiceleste' se proclamó campeona. Su realización quedó en duda a raíz del conflicto armado que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, situación que mantiene en alerta a Medio Oriente por la escalada en el uso de misiles y proyectiles de largo alcance.

Este nuevo conflicto bélico ha provocado la cancelación o aplazamiento de diversos eventos deportivos en la región, como el arranque del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), además de poner en duda un par de fechas del calendario de la Fórmula 1. Asimismo, la Asociación de Fútbol de Qatar informó que los compromisos deportivos previstos para las próximas semanas quedaban suspendidos hasta nuevo aviso como medida preventiva.

#Deportes | La guerra alcanza al futbol: Finalissima 2026 queda aplazada por el conflicto armado en Medio Oriente ???uD83DuDCA5https://t.co/3gUwoLchWA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

De acuerdo con reportes aún no oficiales, dirigentes de UEFA y Conmebol han sostenido reuniones para definir el futuro del enfrentamiento entre las campeonas de la Copa América y la Eurocopa 2024. Entre las alternativas analizadas apareció el Wembley Stadium, aunque ese inmueble tendría programado un compromiso entre Inglaterra y Uruguay en la misma fecha, lo que complica su disponibilidad.

Pese a ello, Londres continúa como una de las opciones más viables para recibir el encuentro, gracias a su infraestructura, conectividad y la disponibilidad de otros estadios de primer nivel capaces de albergar un duelo de esta magnitud. Mientras tanto, Doha se mantiene como sede oficial en espera de una resolución definitiva, decisión que podría anunciarse en los próximos días conforme evolucione el panorama internacional.

El próximo jueves se va a dar una reunión entre UEFA y CONMEBOL.

Van a decidir dónde y cómo se va a jugar la Finalissima.

No hay suspensión oficial ni sede confirmada todavía. — Gastón Edul (@gastonedul) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui