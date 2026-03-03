Barcelona gana pero no le alcanza; Atlético de Madrid avanza a la final en la Copa del Rey 2026

Ciudad de México.- El Barcelona estuvo cerca de lograr el hito, aunque le faltó una sola anotación para poder remontar ante el Atlético de Madrid. Con un marcador global de cuatro anotaciones por tres y sufriendo hasta el último minuto, los dirigidos por Diego Simeone consiguieron avanzar a la final de la Copa del Rey 2026, donde esperarán a su rival aún por definir.

Con la ventaja de su lado, el cuadro 'colchonero' salió a la cancha del Camp Nou con un planteamiento táctico muy claro, ya que durante todo el encuentro se tiró al fondo para intentar minimizar los daños, factor que estuvo cerca de dejarlos fuera. En cambio, el Barcelona tuvo que sortear sus cinco ausencias y quedó cerca de lograr la épica.

The best fans in the world. pic.twitter.com/9Se66Q17FO — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2026

Luego de varias oportunidades, no fue hasta poco antes de la media hora de juego que se pudo inaugurar el marcador; tras un cobro de esquina corto, Lamine Yamal desbordó por la banda izquierda y metió un centro al área chica, el mismo que solo tuvo que ser empujado por Marc Bernal.

La polémica arbitral se hizo presente en los últimos minutos de la primera mitad, luego de que el silbante central dictara un penal tras un leve contacto sobre Pedri. Raphinha tomó el balón y se encargó de realizar el cobro de manera efectiva, encendiendo a los aficionados del Barcelona que confiaban en lograr revertir la distancia en el global.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica, pero los locales no podían volver a modificar el parcial y, con el correr de los minutos, se volvería más complicado con una defensa madrileña cerrada. No fue hasta el 72' que Bernal logró el doblete, aunque la jugada tuvo que ser revisada desde el VAR por una supuesta posición adelantada.

El Atlético de Madrid tuvo que sufrir para pedir la hora, pero a final de cuentas lograron resistir los embates y clasificar a la final de la Copa del Rey con el marcador global de cuatro anotaciones por tres, instancia a la cual no accedían desde el 2013 cuando vencieron al Real Madrid. Ahora, los dirigidos por el 'Cholo' Simeone esperarán al ganador entre el Athletic y la Real Sociedad para conocer a su rival en la pelea por el campeonato.

Nos vemos en La Cartuja ??uD83EuDD0D pic.twitter.com/IOOZbK6RIa — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui