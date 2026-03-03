Barcelona intentará remontar ante el Atlético de Madrid con hasta cinco bajas en su plantilla

Ciudad de México.- El Barcelona afrontará el partido de vuelta de las semifinales en la Copa del Rey 2026 con la consigna de remontar el marcador global de cuatro anotaciones por cero que beneficia al Atlético de Madrid, aunque para ello deberán cubrir hasta cinco huecos titulares en su plantilla.

Cabe recordar que el partido de ida fue celebrado el jueves 12 de febrero en la casa del 'Atleti', quien hizo pesar la localía y dominó las acciones de inicio a fin. Eric García abrió la cuota goleadora apenas al minuto siete con una diana en propia puerta y para el 14', Antoine Griezmann amplió la diferencia. En los últimos cinco minutos de la primera mitad, Ademola Lookman y Julián Álvarez se encargaron de poner el cuatro por cero definitivo.

#Deportes | Baile 'colchonero': Atlético de Madrid golea al Barcelona y acaricia la final en la Copa del Rey 2026 ???https://t.co/NLspzfzBJf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

Las primeras ausencias serán las ya confirmadas desde hace varios meses, ya que ni Gavi ni Andreas Christensen siguen sin regresar a las canchas. El caso de Gavi es el que mejor futuro cercano tiene, ya que, de acuerdo a lo comentado por parte de Hansi Flick, estaría en la parte final de su recuperación; en cambio, se prevé el regreso de Christensen hasta la parte final de la temporada actual de LaLiga.

La siguiente gran ausencia en la convocatoria será la de Eric García, quien debe cumplir una sanción por haber recibido una tarjeta roja en el partido de ida. Este es un duro golpe para el club, ya que el defensa central no quedaba fuera de una convocatoria desde noviembre del 2024 y, en los últimos 12 meses, ha incursionado en 59 compromisos, siendo el jugador con más actividad para el Barcelona.

El listado de bajas continúa con Frenkie de Jong, quien tuvo un mal movimiento durante una sesión de entrenamiento que causó una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha. El club informó que el regreso del neerlandés no será hasta dentro de cinco o seis semanas.

La última ausencia fue confirmada hace un par de días luego de que se notificara que Robert Lewandowski sufrió una fractura en la zona ósea de la órbita del ojo izquierdo. No se estableció el tiempo de recuperación para el atacante polaco y solo se especificó que no estaría disponible para el encuentro en el Camp Nou ante los dirigidos por Diego Simeone.

#Deportes | Robert Lewandowski sufre fractura en el rostro; causará baja de Barcelona en la Copa del Rey uD83EuDD15?https://t.co/oxFmUgh2DM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui