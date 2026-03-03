Cristiano Ronaldo sufre lesión con el Al Nassr; se podría perder el amistoso de México y Portugal

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tiene programado un partido amistoso en marzo ante Portugal, donde el mayor atractivo es la llegada de Cristiano Ronaldo a tierras aztecas, aunque eso pudiera estar en riesgo. El atacante lusitano sufrió una dura lesión muscular con el Al Nassr que lo alejará de las canchas por varias semanas, poniendo en duda su convocatoria con la selección portuguesa.

La exestrella del Real Madrid participó con el Al Nassr en la última jugada disputada de la Saudi Pro League, donde marcó desde los 11 pasos, acercándose más a la marca de mil anotaciones. A nueve minutos de que llegara el silbatazo final, Ronaldo tuvo que ser sustituido al presentar molestias en la parte posterior la pierna.

#Deportes | El futbolista Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva, por lo que su presencia en el partido amistoso entre México y Portugal está en duda ??? pic.twitter.com/bg3euFUaZQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

Una vez finalizado el encuentro, se observó a CR7 con una compresa de hielo en la zona afectada. En la conferencia de prensa posterior, Jorge Jesús, entrenador del club, descartó que se tratara de un problema mayor y lo atribuyó a cansancio. "Lo que él sintió fue solo una fatiga muscular; no quise arriesgar y lo sustituí".

Los rumores sobre un tema muscular de consideración comenzaron a circular por diversos medios internacionales y, tras haber sido sometido a diversas pruebas, el Al Nassr reveló la realidad de la situación muscular de su delantero estelar. "A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha".

En el propio comunicado no se estableció un tiempo de recuperación estimado y solo se comunicó que estará siendo evaluado en cada jornada para supervisar los avances en su recuperación. "Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día", finalizó la escueta publicación.

uD83DuDCC4 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Además de cortar su continuidad en la Saudi Premier League, este hecho lo descartaría del partido amistoso entre Portugal y México. CR7 y sus compañeros visitarían por primera ocasión el país y este hito marcaría la reapertura del Estadio Azteca, el cual fue sometido a una remodelación para recibir la Copa del Mundo 2026; por ahora, ni la Federación Portuguesa de Futbol ni los organizadores del evento han informado sobre su baja del mismo.

#Deportes | CR7 jugará en el Estadio Azteca; Selección Mexicana confirma amistosos contra Portugal y Bélgica ?https://t.co/lqcqOoz7zg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui