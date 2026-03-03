Cruz Azul vs Santos Laguna EN VIVO; dónde ver al superlíder del Clausura 2026 en la jornada 9

Torreón, Coahuila.- Tras arrebatar la primera posición de la tabla, el Cruz Azul tendrá su primer encuentro como el líder del Clausura 2026 ante el Santos Laguna. La jornada 9 del certamen mexicano tendrá este duelo de contrastes, ya que el conjunto lagunero representa la peor defensiva de los 18 clubes que participan en la Liga MX.

'La Máquina' se encuentra en la parte más alta de la clasificación; los dirigidos por Nicolás Larcamón registran seis victorias, un empate y una derrota, lo que les hace sumar una unidad más que los Diablos del Toluca, su más cercano perseguidor. En cambio, el Santos está en el último puesto de la tabla y aún busca su primera victoria en el torneo; el combinado de la Comarca ha recibido 23 anotaciones, dejando una diferencia de goles de -14, la peor de todo el Clausura 2026.

El Cruz Azul llegó a la jornada anterior en el tercer puesto de la tabla y, ayudado por resultados en otras plazas, además de su victoria ante Rayados de Monterrey, terminó trepándose hasta la cima de la clasificación general. Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino fueron los artífices del par de anotaciones con el que los capitalinos aseguraron los tres puntos.

#Deportes | Cruz Azul vence a Rayados de Monterrey y se convierte en el nuevo líder del Clausura 2026 ?uD83EuDD29https://t.co/hp5uGpv0JZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

En cambio, el Santos Laguna viene de un apretado empate ante Gallos Blancos, donde tuvieron que venir de atrás en un par de ocasiones. Mateo Coronel adelantó al Querétaro en el minuto 13 y Lucas Di Yorio empató el encuentro antes de la media hora; sobre los 30 minutos, Santiago Homenenchenko volvió a adelantar a los Gallos y Carlos Gruezo igualó los cartones en el agregado de la primera mitad.

Horarios del Cruz Azul vs. Santos Laguna

Estadio: Territorio Santos Modelo, Torreón, Coahuila

Fecha: Martes, 3 de marzo

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/ Canal 5/ VIX Premium

A pesar de la actualidad tan contrastante que tienen ambos equipos, los antecedentes recientes marcan solo un leve dominio por parte del Cruz Azul. El conjunto cementero ha ganado cuatro de los últimos 10 encuentros, mientras que los laguneros tienen tres triunfos y los partidos restantes han finalizado en empate.

Fuente: Tribuna del Yaqui