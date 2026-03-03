Cumple México, derrota a Arizona en juego de preparación para el Clásico Mundial

Phoenix, Arizona.- Rowdy Téllez bateó de 4-2, con un cuadrangular incluido y remolcó par de carreras para encabezar el ataque tricolor y la Selección Mexicana derrotó este martes por 6-3 a los Arizona Diamondbacks, en duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol.

Fue el primero de dos juegos amistosos que sostendrá el equipo dirigido por Benjamín Gil, previo a su debut en el torneo el próximo viernes en contra de la selección de Gran Bretaña, dentro del Grupo A que tendrá como sede el Daikin Park de Houston.

¡Termina el juego en Arizona con victoria mexicana! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25 La novena tricolor uD83DuDFE2??uD83DuDD34 se lleva el triunfo ante los Diamondbacks y sigue afinando detalles rumbo al World Baseball Classic ?? pic.twitter.com/0wjHOfKu2E — MLB México (@MLB_Mexico) March 3, 2026

México tomó la delantera con cuatro anotaciones en la apertura del cuarto capítulo, donde atacaron al relevista de los cascabeles, Juan Morillo. En ese episodio, Jonathan Aranda y Alejandro Kirk hilvanaron sencillos, anotando el primero con otro imparable de Rowdy Téllez al prado derecho; mientras que Nick González con doblete al fondo del jardín izquierdo remolcó dos más. Luis Urías entregó el primer tercio con rodado al pitcher, pero Alek Thomas con sencillo al bosque central colocó el 4-0 en la pizarra del Salt River Fields.

¡Caen otras dos con batazo de Nick Gonzales! pic.twitter.com/iDAGmJ5KJy — MLB México (@MLB_Mexico) March 3, 2026

Los Diamondbacks se acercaron con par de carreras en el fondo de ese inning. José Fernández inició con sencillo y llegó a segundo con error del pitcher, para timbrar después con triple de Jordan Lawlar, quien a su vez anotó con rodado a primera de Ryan Waldschmidt.

Walker abrió el juego por México

En la quinta entrada, Arizona se acercó con otra rayita, remolcada por imparable al jardín de en medio de James McCann y anotada por Tim Tawa. Rowdy Téllez con panorámico cuadrangular solitario por todo el jardín central y Alejandro Osuna con otro cañonazo como emergente, cerraron la cuenta en el marcador, favorable a la novena azteca.

¡Por todo el derecho!

Cuadrangular de Alejandro Osuna uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCAA pic.twitter.com/LLixHZJrcU — MLB México (@MLB_Mexico) March 3, 2026

Taijuan Walker se mantuvo por espacio de dos entradas y un tercio, en donde admitió par de imparables, con dos bases y dos chocolates. Le siguió el ganador Luis Gastélum (1-9), Alexander Armenta, Robert García, Alex Carrillo y Roel Ramírez con dos capítulos en blanco para el salvamento (1). Juan Morillo (0-1) fue el pitcher derrotado en labor de una entrada, con cinco hits recibidos y cuatro carreras.

El siguiente compromiso de preparación de la escuadra mexicana será el miércoles, cuando se mida a los Los Angeles Dodgers; antes de su debut en el Clásico Mundial el próximo viernes ante el equipo de Gran Bretaña, en el Daikin Park de Houston.

Fuente: Tribuna del Yaqui