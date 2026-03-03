¡De lujo! Estados Unidos anuncia su rotación para disputar el Clásico Mundial de Beisbol

Phoenix, Arizona.- La selección de los Estados Unidos anunció la rotación de abridores que presentará para disputar el Clásico Mundial de Beisbol, con Logan Webb como abridor para el duelo inaugural en contra de Brasil, el viernes por la noche, dijo el mánager Mark DeRosa.

Después del as de los San Francisco Giants, DeRosa añadió que Tarik Skubal, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, se espera que sea titular el sábado contra Gran Bretaña, seguido por el ganador del Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes contra México el lunes.

El lanzador derecho de los New York Mets, Nolan McLean, está previsto provisionalmente para ser titular el martes en el último partido de la fase de grupos contra Italia, aunque está enfermo y no estuvo con el equipo estadounidense en el entrenamiento del lunes.

Skenes será el abridor contra México

"Ha estado un poco indispuesto en Port St. Lucie", explicó DeRosa. "Está allá ahora mismo y vamos a reevaluar la situación día a día, pero está preparado", dijo DeRosa. "Obviamente hay límites para el torneo desde el principio, en cuanto al recuento de lanzamientos, pero también hay barreras para que los jugadores tengan que lanzar ciertos días para prepararse para el día inaugural de su equipo".

El equipo estadounidense sostendrá par de juegos de preparación

Previo a su duelo inaugural, Estados Unidos jugará dos partidos de exhibición en Arizona este martes y miércoles antes de viajar a Houston para el debut del WBC contra Brasil. Skenes será titular en el partido del martes contra los Giants. DeRosa dijo que Matthew Boyd, Gabe Speier, David Bednar, Griffin Jax y Mason Miller también subirán al montículo.

Se espera que Skubal, quien será agente libre al finalizar la temporada, haga solo una titularidad para Estados Unidos antes de reincorporarse a los Detroit Tigers para el resto del entrenamiento de primavera, mientras que Skenes y Webb han dicho que planean quedarse durante todo el torneo e intentar ayudar a la selección de Estados Unidos a ganar el Clásico Mundial por primera vez desde el 2017.

Fuente: Tribuna del Yaqui