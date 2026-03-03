Diablos del Toluca vs Pumas; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 9 del Clausura 2026

Ciudad de México.- La jornada 9 del Clausura 2026 tendrá uno de los duelos más interesantes, ya que los Diablos del Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, se enfrentarán a Pumas, equipo revelación del torneo. Dicho duelo pondrá en juego el invicto para ambos clubes que, al momento, se encuentran en la pelea para permanecer dentro de los mejor posicionados de la tabla general.

Al momento, el Toluca se encuentra en la segunda posición de la tabla, luego de haber registrado cinco victorias y tres empates; los Diablos suman un total de 18 unidades, solo un punto por detrás del Cruz Azul, quien marcha como líder. Por su parte, los universitarios se encuentran cerca de la pelea, ya que con sus cuatro triunfos y cuatro empates, les alcanza para meterse a los cuatro mejores de la clasificación.

En la jornada anterior, los dirigidos por Antonio Mohamed recibieron a Chivas del Guadalajara, que llegaron al Nemesio Diez como el líder del torneo y se fueron vapuleados con marcador de dos anotaciones por cero. Apenas en el minuto 2, Richard Ledezma cometió un penal, el cual fue cobrado de manera efectiva por Jesús Gallardo y Jorge Díaz Price puso el marcador final cuando apenas corría el 16'; con ese resultado, el Toluca se apoderó de la primera posición de manera parcial, aunque después fue relegado al segundo lugar.

#Deportes | Chivas se desmorona; Toluca vence al Guadalajara y se 'roba' el liderato del Clausura 2026 ?https://t.co/27aRUH1ES9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

En cambio, los universitarios regresan a casa luego de haber visitado tierras fronterizas para medirse contra Xolos de Tijuana, con quienes empataron a una anotación por bando. Ramiro Árciga adelantó a los locales en el 40' y cuando corría el agregado de la misma primera mitad, Juninho Vieira puso el empate que se terminó convirtiendo en marcador definitivo.

#Deportes | Pumas empata ante Xolos y amplía su marca invicta tras 8 jornadas del Clausura 2026 ?https://t.co/38Xl4ZtVjc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

Horarios de Diablos del Toluca vs. Pumas

Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Fecha: Martes, 3 de febrero

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/TUDN/VIX Premium

Los aficionados del 'Chorizo Power' han creado altas expectativas en torno a este encuentro, ya que se podría tener el regreso de su delantero y capitán, Alexis Vega. El atacante ha sido baja por todo el torneo y se especula que en el partido ante Pumas pueda sumar sus primeros minutos luego de concluir su recuperación tras haber visitado el quirófano por un problema de rodilla.

#Deportes | Alexis Vega reaparece en redes sociales y adelanta su regreso a las canchas: "Estamos listos"uD83DuDCAA?https://t.co/ckXdBvbssn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui