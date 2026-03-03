Entre bajas y nuevas caras; así luce el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ciudad de México.- El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a la vuelta de la esquina y, con el arranque cada vez más cerca, las selecciones afinan detalles en las plantillas con las que competirán ante las principales potencias del panorama internacional. México presentó una de las convocatorias más atractivas en el papel, sin embargo, en los últimos días ha sufrido algunos ajustes importantes.
La Federación Mexicana de Beisbol (Femebe) dio a conocer un listado que reunía a varias de las principales figuras aztecas en la MLB, aunque por decisiones de sus respectivas organizaciones, algunos peloteros tuvieron que dar un paso al costado. Entre las ausencias más sensibles destacan José Urquidy y Ramón Urías, quienes inicialmente estaban contemplados al encontrarse en la agencia libre, pero tras concretar su firma con nuevos equipos, no recibieron autorización para disputar el Clásico.
Ante estas bajas, el cuerpo técnico realizó movimientos para cubrir los espacios disponibles. Uno de ellos fue la incorporación de Roel Ramírez, lanzador de los Toros de Tijuana, quien ocupa el lugar que dejó Urquidy. De igual manera, Nacho Álvarez Jr., infielder de los Atlanta Braves, fue llamado para suplir la ausencia del mayor de los hermanos Urías.
Roster actualizado de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Receptores
- Alejandro Kirk
- Alexis Wilson
Infielders
- Jonathan Aranda
- Nick Gonzáles
- Joey Meneses
- Joey Ortiz
- Jared Serna
- Rowdy Téllez
- Luis Urías
- Nacho Álvarez Jr.
Outfielders
- Randy Arozarena
- Jarren Durán
- Julián Ornelas
- Alejandro Osuna
- Alek Thomas
Pitchers
- Alexander Armenta
- Javier Assad
- Brennan Bernardino
- Taj Bradley
- Alex Carrillo
- Jesús Cruz
- Daniel Duarte
- Robert García
- Luis Gastelum
- Andrés Muñoz
- Samuel Natera
- Manny Barreda
- Gerardo Reyes
- Roel Ramírez
- Víctor Vodnik
- Taijuan Walker
Aun así, la plantilla todavía no puede considerarse definitiva, ya que en los próximos días podrían presentarse más movimientos antes del inicio del WBC 2026. Prueba de ello es que en el primer encuentro de preparación han visto actividad jugadores que no forman parte del listado oficial, como Mateo Gil, quien tuvo participación en el duelo ante los Arizona Diamondbacks, manteniéndose como una opción en caso de cualquier ajuste de última hora.
