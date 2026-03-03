Entre bajas y nuevas caras; así luce el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ciudad de México.- El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a la vuelta de la esquina y, con el arranque cada vez más cerca, las selecciones afinan detalles en las plantillas con las que competirán ante las principales potencias del panorama internacional. México presentó una de las convocatorias más atractivas en el papel, sin embargo, en los últimos días ha sufrido algunos ajustes importantes.

La Federación Mexicana de Beisbol (Femebe) dio a conocer un listado que reunía a varias de las principales figuras aztecas en la MLB, aunque por decisiones de sus respectivas organizaciones, algunos peloteros tuvieron que dar un paso al costado. Entre las ausencias más sensibles destacan José Urquidy y Ramón Urías, quienes inicialmente estaban contemplados al encontrarse en la agencia libre, pero tras concretar su firma con nuevos equipos, no recibieron autorización para disputar el Clásico.

Ante estas bajas, el cuerpo técnico realizó movimientos para cubrir los espacios disponibles. Uno de ellos fue la incorporación de Roel Ramírez, lanzador de los Toros de Tijuana, quien ocupa el lugar que dejó Urquidy. De igual manera, Nacho Álvarez Jr., infielder de los Atlanta Braves, fue llamado para suplir la ausencia del mayor de los hermanos Urías.

#Deportes | José Urquidy no lanzará para México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; anuncian a su reemplazo ??uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/v34Vioyygn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

Roster actualizado de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Receptores

Alejandro Kirk

Alexis Wilson

Infielders

Jonathan Aranda

Nick Gonzáles

Joey Meneses

Joey Ortiz

Jared Serna

Rowdy Téllez

Luis Urías

Nacho Álvarez Jr.

Outfielders

Randy Arozarena

Jarren Durán

Julián Ornelas

Alejandro Osuna

Alek Thomas

Pitchers

Alexander Armenta

Javier Assad

Brennan Bernardino

Taj Bradley

Alex Carrillo

Jesús Cruz

Daniel Duarte

Robert García

Luis Gastelum

Andrés Muñoz

Samuel Natera

Manny Barreda

Gerardo Reyes

Roel Ramírez

Víctor Vodnik

Taijuan Walker

Aun así, la plantilla todavía no puede considerarse definitiva, ya que en los próximos días podrían presentarse más movimientos antes del inicio del WBC 2026. Prueba de ello es que en el primer encuentro de preparación han visto actividad jugadores que no forman parte del listado oficial, como Mateo Gil, quien tuvo participación en el duelo ante los Arizona Diamondbacks, manteniéndose como una opción en caso de cualquier ajuste de última hora.

Rowdy Tellez y Alejandro Osuna se volaron la barda, Nick Gonzales se unió a la fiesta con dos carreras impulsadas y la #NovenaMéxico inició su camino rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un triunfo ante los Arizona Diamondbacks#EsMiSangreuD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/QIdCRYi4mX — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui