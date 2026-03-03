Guerra en Medio Oriente golpea al automovilismo; FIA cancela inicio del Mundial de Resistencia en Qatar

Ciudad de México.- Los conflictos bélicos en Medio Oriente siguen afectando la celebración de eventos deportivos en la región y esto ya tuvo sus repercusiones en el automovilismo. La FIA anunció que, como medida preventiva para salvaguardar el bienestar de todos los participantes y organizadores, se canceló la etapa en Qatar que marcaba el inicio del Campeonato Mundial de Resistencia 2026 (WEC).

Esta decisión es a causa de los bombardeos que Estados Unidos e Israel emprendieron contra Irán, los mismos que se recrudecieron durante las primeras horas del sábado 28 de febrero y que no han cesado hasta hoy en día. Este hecho ha causado la evacuación de miles de habitantes en diferentes zonas y han arrojado más de 500 muertos confirmados de acuerdo a la última actualización oficial.

#Mundo | Reportan que el Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán, Irán, fue blanco de ataques aéreos por EU e Israel; un avión de pasajeros Airbus A319 fue destruido ??uD83DuDD34pic.twitter.com/okHFsxeGKu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 3, 2026

La dirección del WEC informó que, después de una ardua comunicación y reuniones constantes con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Catar (QMMF), se determinó que la decisión más sensata era cancelar el inicio del campeonato en tierras cataríes. "Dada la importancia primordial de la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar la prueba".

Dicha etapa estaba calendarizada para iniciar el jueves 26 de marzo y finalizar el sábado 28 del mismo mes, tras haber recorrido más de mil 812 kilómetros por las zonas desérticas del país asiático. Así mismo, se anunció que dicha prueba se reprogramará hasta la segunda mitad del calendario si los avances en el conflicto lo permiten.

Statement from the FIA WEC on the Qatar 1812km.#WEC pic.twitter.com/de89I62idZ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 3, 2026

Por último, se determinó que la primera carrera del Campeonato Mundial de Resistencia 2026 serán las 6 horas de Imola, mismas que se disputan en la región de la Emilia-Romagna. Esta prueba italiana está presupuestada para llevarse a cabo del 17 al 19 de abril y será el inicio oficial para la temporada, que tendrá ocho fechas.

Esta pudiera ser una 'advertencia' para la Fórmula 1, que tiene dos carreras programadas en Medio Oriente; el 12 de abril se llevará a cabo el Gran Premio de Bahréin y una semana después, se realizará el GP de Arabia Saudita. Pirelli tenía programada una prueba de neumáticos a inicios de semana en el Circuito Internacional de Bahréin, la misma que tuvo que ser suspendida luego de que uno de los misiles impactara a menos de 20 kilómetros del trazado.

#Deportes | ¿Temporada 2026 en riesgo? Fórmula 1 analiza cancelar carreras en Medio Oriente por conflictos bélicos uD83DuDEABuD83DuDEA6https://t.co/zST2ONY944 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui