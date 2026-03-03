Halcones remonta y vuela alto en el Juan de la Barrera tras superar a Los Ángeles en el Cibacopa

Ciudad de México.- Halcones de Ciudad Obregón reafirma el gran paso que lleva en la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa), tras derrotar 93-80 a Los Ángeles en el Juan de la Barrera de la Ciudad de México, este martes 3 de marzo.

Con este resultado, el conjunto emplumado toma ventaja en la serie y se apunta su quinta victoria del torneo, para ubicarse entre los tres mejores de la tabla general. Mientras que los capitalinos suman su quinto descalabro del certamen, cayendo a la séptima posición.

¡Los @halconesobregon emprendiendo el vuelo en la capital! uD83DuDD25



Victoria para el conjunto sonorense en la #CIBACUP @Salsa_Huichol pic.twitter.com/ClHqlXZf8a — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 4, 2026

Fiel a su estilo

El juego no fue nada sencillo, pues tanto Los Ángeles como Halcones salieron con determinación desde el arranque, igualando el primer cuarto 20-20. Para el segundo periodo, un Dayon Lynn Griffin inspirado terminó por darle la ventaja a los locales 45-39 durante la primera mitad del partido.

Para los últimos dos cuartos, los de Manu Gelpi, como fiel a su estilo, remontaron y volaron alto en la duela. Durante el tercer cuarto, tuvieron un ascendente desempeño de 32 unidades, dándole la vuelta a los cartones 71-65. Mientras que en el cierre se apuntaron 22 unidades más para finiquitar la obra 93-80 en la capital del país y silenciar por completo a la afición.

Tres jugadores de Haclones sobresalieron en este duelo, lo que pone en evidencia el gran trabajo colectivo del cuerpo técnico. Joshua De Vante Perkins se apuntó 17 puntos, con ocho rebotes y siete asistencias; Avi Christopher Toomer tuvo noche de 16 unidades, mientras que Jahvari Lyndon Josiah brilló con otros 14 puntos.

¡Gran tapón por parte de Halcones de Obregón! ?uD83CuDFC0 pic.twitter.com/hyH1ihOO6C — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 4, 2026

Por los Ángeles, Chuba U C Ohams fue el más destacado con 16 anotaciones y 11 rebotes. Cabe destacar que en este primero de la serie, Halcones contó con caras nuevas. Los estadounidenses Jacoby Ross y Avi Toomer hicieron su debut con la playera 'emplumada'.

Este miércoles a las 19:15 horas (tiempo de Sonora) se pondrá en marcha el segundo y definitivo de la serie, en el Juan de la Barrera de la Ciudad de México, donde los de Ciudad Obregón intentarán llevarse la victoria y apuntar a la cima de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Fuente: Tribuna del Yaqui