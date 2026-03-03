Kevin Mier completa su recuperación y regresa a las canchas con el Cruz Azul en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Las buenas noticias para el Cruz Azul siguen llegando, ya que, además de liderar el Clausura 2026, su guardameta estelar, Kevin Mier, pudo regresar a las actividades luego de estar por cuatro meses en rehabilitación. El cancerbero colombiano completó su recuperación tras haber sufrido una fractura de tibia y saltó a la cancha con el conjunto de 'La Máquina' sub-21.

Cabe recordar que Mier no ve acción desde noviembre pasado, cuando se jugaba la jornada 17 del Apertura 2025 entre el Cruz Azul y los Pumas. El arquero sudamericano intentó cortar un balón a las afueras del área y, tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla, terminó saliendo de cambio en camilla al no poder caminar por sus propios medios.

Al siguiente día, el conjunto cementero dio a conocer que, luego de ser sometido a las pruebas médicas pertinentes, se detectó una fractura parcial de la tibia, por lo que tuvo que visitar el quirófano para practicarle una cirugía reparadora. A inicios se especuló que su proceso de recuperación podría alargarse hasta mediados de mayo, aunque hace un par de semanas, un colaborador de TUDN adelantó su pronto regreso a las canchas.

#Deportes | Kevin Mier sufre fractura de tibia: el Cruz Azul se queda sin portero de cara a la Liguilla 2025???https://t.co/kt1boq22UD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Como parte de su intenso trabajo de recuperación, el propio jugador pidió ir a la sub-21, donde saltó en el equipo titular del Cruz Azul para enfrentarse a las inferiores del Santos Laguna. El colombiano pudo disputar el encuentro completo y mantuvo su arco en ceros, siendo una de las piezas claves para la victoria por marcador de dos por cero ante el conjunto de la laguna.

VICTORIA DE LA MÁQUINA SUB21



Con goles de Tapia y de Jiménez, los dirigidos por el profesor Joel Huiqui vencieron a su similar de Santos. #AzulDePorVida pic.twitter.com/9HzJvv68Ca — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 3, 2026

Este también representa un formidable avance para Mier en lo personal, ya que hasta antes de su lesión, se proyectaba que fuera el arquero titular para Colombia en la Copa del Mundo 2026. Kevin fue convocado para las eliminatorias de la Conmebol, donde salió en el once inicial para tres compromisos.

Ahora, Nicolás Larcamón y todo el cuerpo técnico tendrán que afrontar una complicada decisión sobre si regresarle la titularidad a Kevin Mier o mantener como su primera opción a Andrés Gudiño. El cancerbero mexicano se encargó de cuidar el arco desde entonces y ha recibido 14 goles en 13 partidos, finalizando cuatro compromisos en cero.

#Deportes | Cruz Azul vence a Rayados de Monterrey y se convierte en el nuevo líder del Clausura 2026 ?uD83EuDD29https://t.co/hp5uGpv0JZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui