La Máquina sufre, pero logra 'pitar' en su visita a Torreón: Se mantiene en la cima de la tabla

Torreón, Coahuila.- La Máquina cementera del Cruz Azul sigue 'on fire', pues aunque llegaba como favorito, sufrió y al final pudo derrotar a Santos Laguna, para sumar su cuarta victoria al hilo, por lo que se ubica como líder absoluto del Clausura 2026, con un total de 22 unidades.

Con goles de Jeremy Márquez en el primer tiempo y José Paradela en la segunda mitad, los capitalinos hundieron a los Guerreros, que todavía no conocen la victoria en el campeonato y no salen del fondo de la tabla, encaminando otro torneo para el olvido.

TERMINA EL ENCUENTROOOOOOOO.



VICTORIA DE LA MÁQUINA CEMENTERAAAAAAAA. pic.twitter.com/YRlJ9rNQSP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 4, 2026

Acciones

Jeremy Márquez (15') abrió el marcador: Güemez no pudo despejar el balón que cayó en los pies del mediocampista, quien sin pensarlo dos veces se acomodó para poner el 1-0. El árbitro analizó un posible fuera de juego, pero el VAR optó por hacer válido el gol.

Con la ventaja en el marcado, Cruz Azul dominó a los Guerreros la mayoría del primer tiempo. Para la segunda mitad, Santos salió con determinación y Ezequiel Bullaude empató con un certero remate tras un balón al área que controló Cristian Dájome y sirvió para el argentino, que puso el 1-1 al 54.

Los Guerreros con la igualada despertaron, pero Carlos Rotondi aprovechó un balón que Gabriel Fernández no dejó de pelear y con una gran precisión, mandó un centro al corazón del área que con pierna izquierda José Paradela remató para anotar el tanto de la victoria.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a siete victorias, de las cuales cuatro son al hilo; también registra un empate y una derrota para sumar 22 puntos, dejando atrás a Toluca y Chivas, que son sus más cercanos competidores. Por otra parte, Santos no sale del fondo de la clasificación con dos puntos en nueve partidos.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDD1D JOSÉ PARADELA participó directamente de 6 GOLES en 9 partidos del Torneo Clausura 2026:



?? GOL vs. Atlas.

?? GOL vs. Puebla.

??uD83CuDD70? GOL y ASISTENCIA vs. Juárez.

?? GOL vs. Toluca.

?? GOL vs. Santos Laguna.



uD83CuDF10 Todos los registros estadísticos EN VIVO están en… pic.twitter.com/2bIUL3iTJL — dataref México (@dataref_mx) March 4, 2026

Otros resultados

Este mismo martes 3 de marzo, Pachuca, con tantos de Alexei Domínguez y Oussama Idrissi, superó al Necaxa 2-1 y con esto vuelve al camino de la victoria, luego de perder ante Mazatlán en su partido anterior. Además, con este resultado, los Tuzos entran al top cinco de la tabla. Mientras que los Rayos se quedan en el puesto 12, con nueve unidades, luego de tres triunfos y sumar su sexta derrota del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui