Los Falcons serán locales en Madrid para el segundo juego de temporada regular de la NFL

Madrid, España. - Tal parece que el cuerpo técnico y los jugadores de los Atlanta Flacons deberán aprender a hablar en español, esto de anunciarse que el equipo que compite en la NFC Sur jugará este año el segundo partido de temporada regular de la NFL en la ciudad de Madrid.

El rival de los Falcons se conocerá cuando se publique el calendario completo de la temporada 2026 más adelante en el año. Se espera que los Falcons sean el equipo local en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del histórico equipo del Real Madrid.

¡Vamos a Madrid!



See you in Spain, Dirty Birds uD83CuDDEAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/3IkGdOgYV6 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) March 3, 2026

El encuentro en la ciudad de Madrid será el segundo que se dispute en la capital española, después de que los Washington Commanders se enfrentaran a los Miami Dolphins en el partido inaugural el año pasado, en el Bernabéu. Los Dolphins ganaron 16-13 en la prórroga ante una multitud de 78,610 aficionados. De igual manera, forma parte de un récord de nueve encuentros internacionales en la campaña 2026, el cual incluye nuevas ciudades anfitrionas en Francia, Australia y Brasil.

Commanders y Dolphins jugaron en el Bernabéu el año pasado

"Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu", dijo el presidente y CEO de los Falcons, Greg Beadles, en el anuncio de la NFL este martes. "Atlanta y Madrid son un dúo apropiado, ya que acogeremos dos de los partidos de la fase de grupos de España en el próximo Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium".

Este verano, la selección española de futbol jugará dos partidos de la Copa del Mundo en el Mercedes-Benz Stadium de los Falcons, quenes tendrán su quinto viaje a Europa y el cuarto en seis temporadas. Atlanta jugó en Toronto en 2013, Londres en 2014, 2021 y 2023, y Berlín en 2025.

Atlanta fungirá como local en este duelo

En febrero pasado, la NFL anunció que había alcanzado un acuerdo plurianual para seguir jugando partidos de temporada regular en el Bernabeu. La liga afirmó que España es "un mercado importante a nivel global" con 11 millones de aficionados. También se centrará en desarrollar las iniciativas de flag football de la liga en todo el país.

La NFL ha dicho que planea aumentar el número de partidos internacionales hasta el punto en que cada equipo pueda jugar un partido en el extranjero cada año. La liga afirma que ha disputado 62 partidos de temporada regular fuera de los Estados Unidos, celebrados en Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto.

Fuente: Tribuna del Yaqui