Los Halcones de Obregón se refuerzan para mantener el vuelo triunfal en el Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- La directiva del Club Halcones de Obregón no se duerme en sus laureles, y a pesar de situarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, busca reforzar aún más su plantel con un par de jugadores.

Con este objetivo, el conjunto emplumado anunció este martes la incorporación de los jugadores estadounidenses Jacoby Ross y Avi Toomer, quienes llegan en un momento clave de la temporada, con la firme intención de contribuir al éxito del equipo y ya se encuentran a las órdenes del Coach Manu Gelpi para debutar esta misma noche en el primer encuentro de la serie frente a los Ángeles en la Ciudad de México.

Toomer ya entrenó y debutará esta noche

Ross, un movedor de bola de 1.78 m es egresado de Lindenwood University y llega a la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa tras un exitoso paso por ligas de Europa y África. Su capacidad para organizar el juego y su velocidad en las transiciones serán fundamentales para el esquema táctico que la escuadra cajemense presentará en la duela capitalina.

Ross ya se encuentra a la órdenes de Manu Gelpi



Por su parte, el escolta Avi Toomer (1.93 metros), formado en Bucknell University, aporta una combinación de físico y tiro exterior ya probados en ligas de Alemania, Georgia y Kuwait. Toomer se reporta listo para sumar su versatilidad defensiva y capacidad anotadora a la causa de los emplumados desde el primer minuto de juego.

Whittington no se ha recuperado de su lesión



Para hacerle lugar en el roster de los emplumados, la dirección técnica dio a conocer que para esta gira el equipo presentará las bajas de Greg Whittington, uno de sus mejores jugadores ofensivos, quien permanecerá fuera de actividad algunos días debido a la lesión sufrida en la nariz en el encuentro ante Tijuana, así como de Keith Higgins, quien también será baja temporal de la plantilla.

Con estos movimientos, la directiva cajemense reafirma su compromiso de seguir compitiendo al más alto nivel en el torneo, donde el equipo marcha en la tercera posición y con grandes actuaciones, tanto de visita como en casa, lo que mantiene contenta a su afición.

Fuente: Tribuna del Yaqui