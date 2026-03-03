MLB: Jurickson Profar se perderá la temporada 2026 debido al uso de sustancias prohibidas

Ciudad de México.- Los Atlanta Braves se quedarán sin su bateador designado para toda la temporada 2026 de la MLB luego de que Jurickson Profar recibiera una suspensión de 162 partidos. Esta es la segunda ocasión que el curazaleño es castigado por el mismo tema en menos de 12 meses, aunque la ocasión anterior fue solo por 80 compromisos.

Profar tuvo un 2025 complicado; inició el año firmando un acuerdo de tres años y 42 millones de dólares con los Braves, aunque solo alcanzó a disputar cuatro encuentros de la campaña antes de ser suspendido al ser detectado por dopaje. El curazaleño regresó a los diamantes en julio y alcanzó a acumular .245 de average con 14 vuelacercas y 43 carreras impulsadas, además de apoderarse del jardín izquierdo.

El jugador tuvo que ser sometido a una cirugía por una hernia deportiva en la temporada baja de Grandes Ligas, por lo que estaba pronosticado a desempeñarse como bateador designado de Atlanta, lo cual tampoco podrá llevarse a cabo. Jurickson se convirtió en apenas el sexto jugador que recibe una sanción de tal magnitud desde que los reincidentes comenzaron a ser penalizados en mayor manera desde el 2014.

Jurickson Profar has been suspended for the 2026 season after testing positive for PEDs for the second time, per multiple reports.



Profar was suspended for 80 games last season after his first PED violation. pic.twitter.com/FeSSjhGUTq — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 3, 2026

Este hecho le hará perder la totalidad de su salario anual (15 millones de dólares) y, al regresar con el club, en su contrato solo restará una temporada y un monto similar al que debía percibir en el 2026. Además, no podrá tener acción en el Clásico Mundial de Béisbol próximo, donde había sido llamado a representar a Países Bajos, al igual que varios de sus compatriotas.

Luego de que se diera a conocer esta medida, el jugador aseguró que se trataba de un error o que la ingesta de sustancias prohibidas no fue intencionada. "Debido a mi profundo amor y respeto por este deporte, jamás haría nada para engañarlo a sabiendas". A su vez, los Braves lamentaron la noticia, pero declararon que apoyan la medida tomada por la oficina del comisionado y esperan que su jugador aprenda de los errores cometidos.

Breaking: Atlanta Braves designated hitter Jurickson Profar is facing a 162-game suspension after testing positive for a performance-enhancing drug for the second time, sources told @JeffPassan.



Get breaking news alerts from Jeff Passan through the ESPN App:… pic.twitter.com/MieMW3uoIG — ESPN (@espn) March 3, 2026

Profar fue tomado en cuenta como el prospecto número uno de toda la MLB al momento de su debut con los Texas Rangers, aunque en sus primeras cinco temporadas fue un recurrente en la lista de lesionados. También ha defendido los colores de los Oakland Athletics, San Diego Padres y Colorado Rockies.

WOW!! JURICKSON PROFAR ROBS MOOKIE BETTS OF A HOME RUN!! uD83EuDD2F



uD83DuDCF2 Watch in 4K on the FOX Sports App pic.twitter.com/aUkqFlKTFV — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 7, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui