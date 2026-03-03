¿Por qué Randy Arozarena juega con México? Reglas de elegibilidad para el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- El Clásico Mundial de Beisbol es uno de los eventos más esperados del calendario internacional, ya que reúne a las máximas figuras del ‘Rey de los Deportes’ en un mismo torneo de selecciones; sin embargo, existen lineamientos que no todos los aficionados tienen del todo claros. Entre ellos destacan los criterios de elegibilidad, que permiten a ciertos jugadores representar a una nación distinta a la de su nacimiento.

La regla más simple es la que aplica en la mayoría de las disciplinas: cualquier pelotero puede defender al país donde nació. Este supuesto abarca a la mayor parte de los integrantes de las distintas novenas, aunque no es el único camino contemplado para conformar a los 20 equipos que disputarán la próxima edición del certamen.

Otra vía es la naturalización, un mecanismo similar al que se observa en deportes como el futbol, donde un atleta extranjero adquiere la ciudadanía tras cumplir determinados requisitos legales y administrativos. Un ejemplo claro es el de Randy Arozarena, nacido en Cuba, pero naturalizado mexicano desde 2022, lo que le permitió representar a México en el WBC 2023.

También existe la posibilidad de ser elegible si el jugador cuenta con ciudadanía o residencia legal permanente en el país al que desea representar. Del mismo modo, puede ser convocado si es hijo de un padre o madre nacidos o ciudadanos de esa nación, lo que amplía considerablemente el abanico de opciones para varias selecciones.

La última de las opciones es para quienes ya cumplen con los requisitos para obtener la ciudadanía o un pasaporte, aunque el trámite aún no haya concluido formalmente. En esos casos, el propio jugador o la federación correspondiente puede solicitar una autorización especial al World Baseball Classic Inc., organismo que evalúa y determina si el pelotero puede participar bajo ese estatus.

Estas disposiciones suelen ser aprovechadas por selecciones como Italia, Israel, Gran Bretaña o Brasil, países con tradición en otras disciplinas que recurren a jugadores con ascendencia o vínculos legales para fortalecer sus plantillas en el Clásico Mundial de Beisbol. Asimismo, figuras como Vladimir Guerrero Jr. se benefician de estos criterios, ya que, aunque nació en Canadá, puede representar a República Dominicana gracias a su herencia familiar.

