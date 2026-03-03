Rayos de Hermosillo cae en el primero de la serie ante Venados de Mazatlán en el Cibacopa

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de una semana de descanso, los Rayos de Hermosillo este martes 3 de marzo se metieron al Lobo Dome, la casa de los Venados de Mazatlán, y terminaron cayendo 87-93 en una jornada más de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Desde el arranque, los porteños tomaron ventaja, la misma que ya no dejarían escapar. El primer cuarto se lo llevaron 23-13. Mientras que para el cierre del primer tiempo, dejarían los cartones 44-32 con todavía mucho por jugarse en Sinaloa. Aunque Hermosillo tuvo un tercer cuarto de 24 unidades, Venados no desentonó y se apuntó otros 24 puntos, para dejar el marcador 68-56.

Para los últimos 10 minutos, los Rayos despertarían y se quedarían muy cerca de la remontada al totalizar 31 unidades en el cuarto periodo, pero no fueron suficientes y terminaron por apuntarse su quinto descalabro de la temporada, donde además solamente llevan dos victorias.

Clyde Vincent Trapp Jr. fue el más destacado por los Venados, al sumar 23 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias. seguido de Tyree Jamal Robinson, que tuvo noche de 18 rayitas, tres rebotes y una asistencia. Mientras que por Hermosillo, Kiandre Marquis Gaddy finalizó con 20 unidades y seis rebotes; a su vez, el capitán Romeao Ferguson se apuntó 15 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Con este resultado, Mazatlán da un salto y se coloca en la sexta posición de la tabla, con una marca de cuatro victorias y cinco derrotas. Mientras que los Rayos caen al décimo lugar y ostentan un récord de solamente dos victorias, a cambio de cinco descalabros.

Cabe destacar que este miércoles 4 de marzo, Rayos de Hermosillo y Venados de Mazatlán volverán a saltar la duela del Lobo Dome, para protagonizar el segundo de la serie, el cual comenzará a las 20:15 horas (tiempo de Sinaloa) y será televisado por Megacable.

Otros resultados

Caballeros 87-100 Pioneros

Ostioneros 88-96 Astros

Halcones 93-80 Ángeles

Zonkeys 91-78 Toros

Fuente: Tribuna del Yaqui