Real Madrid confirma la rotura de ligamentos de un delantero; causará baja por más de ocho meses

Ciudad de México.- El Real Madrid ha tenido un pésimo inicio de semana, pues luego de ceder terreno en la pelea por recuperar el liderato de LaLiga, se confirmó que uno de sus referentes en ataque estará fuera de las canchas prácticamente por el resto del año. Fue a través de los canales oficiales del equipo blanco que se emitió un parte médico donde se daba a conocer la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió uno de sus delanteros.

Esta desafortunada situación se dio durante el encuentro ante el Getafe, a donde llegaban como favorito y se terminaron llevando el descalabro por la mínima diferencia. Pese a que dominaron todos los aspectos del compromiso, los dirigidos por Álvaro Arbeloa perdieron con la única anotación de Martín Satriano en el tramo final de la primera mitad.

Con el pasar de las horas, el resultado terminó por quedar en segundo plano luego de que Rodrygo presentara molestias y tuviera que ser trasladado a una clínica para realizarle las pruebas médicas pertinentes. El delantero brasileño ingresó de cambio al minuto 55 y, aunque quedó adolorido tras una dura entrada, pudo concluir el encuentro.

Durante las primeras horas del martes 3 de marzo, el Real Madrid confirmó la dura lesión de su atacante. Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior además de una rotura de menisco. "Se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha".

Aunque no se estableció de manera oficial el tiempo estimado para su recuperación, lesiones de otros referentes en el club han llegado a prolongarse por más de ocho meses, por lo que el jugador no estaría regresando hasta finales de año. Este hecho también lo privará de poder ser convocado por la Selección de Brasil para participar en la Copa del Mundo 2026.

El partido en el Santiago Bernabéu era su compromiso de regreso luego de ausentarse por más de cuatro semanas debido a un problema en los isquiotibiales. Esta nueva baja se suma a las ya conocidas de Jude Bellingham y Eder Militao, además de a la de Kylian Mbappé, que ha tenido problemas con la rodilla desde diciembre pasado y sus participaciones en cancha han sido intermitentes.

