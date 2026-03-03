Tras derrotar a Brandon Moreno, Lone'er Kavanagh da un salto en la división y se acerca al título

Ciudad de México.- El eco de lo vivido el pasado sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México sigue causando efectos. Ahora la UFC dio a conocer la lista de clasificados mundiales de la división mosca, donde el nombre de Lone'er Kavanagh da un salto significativo en la categoría tras derrotar a Brandon Moreno.

El británico que la semana pasada figuraba en el número 15 de peso mosca, ahora ya es el número seis y se coloca a un par de victorias más para ser un serio candidato a pelear por el título del mundo, que ostenta el joven Joshua Van y que defenderá por primera vez en abril frente a Tatsuro Taira.

"Gracias a México. Lo siento por el resultado, pero yo los amo. Su país es increíble. He estado aquí unos días ya, así que gracias a todos los que están aquí. Mamá, si estás viendo esto en casa, te amo. Y papá… lo logramos. Estos momentos, como lo dije, son legendarios; Brandon Moreno es una leyenda, dos veces campeón del mundo. Soy un gran fan. Lo veía cuando era niño. Y poder pelear contra él es increíble. Tengo un equipo impresionante detrás de mí; los quiero muchísimo. Con todo respeto, la próxima vez me gustaría pelear contra cualquiera que UFC me ofrezca", declaró Kavanagh, una vez que fue declarado como el ganador el pasado sábado.

uD83DuDEA8RANKINGS UPDATE



Lone’er Kavanagh moves to #6



Brandon Moreno drops down to 7 pic.twitter.com/oHjnN32qxz — DovyuD83DuDD0C (@DovySimuMMA) March 3, 2026

Por otra parte, Brandon Moreno cayó al número siete de la división, por lo que su sueño de sumar su tercer campeonato mundial se ve muy lejano. Con este resultado, el de Tijuana también suma su segundo descalabro al hilo, pues hay que recordar que en diciembre fue noqueado por primera vez en su carrera frente a Taira.

A su vez, nombres como los de Brandon Royval, Manel Kape o inclusive el exmonarca Alexandre Pantoja se perfilan para ser los siguientes rivales de Lone'er Kavanagh. "Quiero ser campeón, sacar lo mejor de mí en cada pelea y espero que con esta victoria mucha gente se haya convencido de mi calidad. Quiero mantenerme activo, claro que voy a descansar, pero espero en este año hacer dos peleas más", sentenció el joven de 26 años.

IT'S LONE'ER AT THE TOP uD83DuDC4A



Lone'er Kavanagh came into #UFCMexico and TOOK CARE OF BUSINESS!



[ @ParamountPlus ] pic.twitter.com/aRGvKLk5f4 — UFC (@ufc) March 1, 2026

Por otra parte, David Martínez, que derrotó a Marlon Vera este mismo sábado, en el choque coestelar, ascendió un puesto y ahora es el número nueve de peso gallo. Mientras que el ecuatoriano cayó a la décima posición, tras sumar su cuarto descalabro al hilo en la UFC.

Fuente: Tribuna del Yaqui