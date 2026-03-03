Urquidy levanta la mano con Pittsburgh, lanza tres entradas en blanco ante Colombia

Florida, Estados Unidos.- El lanzador sinaloense José Urquidy declinó participar con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol para quedarse con los Pirates y pelear por uno de los lugares en la rotación abridora del equipo de Pittsburgh, y este martes dio un gran paso en esta búsqueda.

Urquidy (1-0) fue el abridor en el triunfo que consiguieron los bucaneros por 7-1 ante la selección de Colombia en Lecom Park de Bradenton, Florida, y se mantuvo durante tres entradas completas de dos hits, además de tres ponches y una base por bolas. Seis lanzadores más se encargaron del resto. Danis Correa, tercer lanzador utilizado por los sudamericanos cargó con el revés en dos tercios, con tres imparables y par de anotaciones.

uD83DuDEA8 BUENA SALIDA uD83CuDDF2uD83CuDDFD



JOSÉ URQUIDY uD83CuDDF2uD83CuDDFD lanzó 3 innings contra la Selección de #Colombia uD83CuDDE8uD83CuDDF4



uD83DuDD25 3IP 2H 0C 1BB 3K

?? 42 lanzamientos (31 strikes).



?? Aquí el Ponche a GIO URSHELA uD83CuDDE8uD83CuDDF4



uD83CuDDF2uD83CuDDFD??uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/frYqwfVHRr — Joframaso (@joframaso) March 3, 2026

El mazatleco, que realizó su segunda apertura en los entrenamientos primaverales para los Pirates, trabajó con una combinación de recta y cambio de velocidad que lideró el camino, y mezcló bien cinco lanzamientos para mantener desequilibrados a los bateadores.

Y mientras que Urquidy se encargaba de maniatar a la ofensiva cafetera, los Pirates se encaminaron a la victoria en la parte baja de la segunda entrada, donde timbraron en par de ocasiones, con dobletes de Jake Mangum y Konnor Griffin. Luego, en el tercer capítulo, Pittsburgh se despegó definitivamente con tres rayitas y cerraron la cuenta con otras dos carreras en la sexta. Los colombianos se quitaron la blanqueada en la última llamada, donde Jesús Marriaga anotó con elevado de sacrificio de Jesús Castillo.

El mazatleco se apuntó su primer triunfo en pretemporada

En entrevista en el vestidor después del juego, Urquidy señaló que se sintió "más fuerte y más seguro" que en su primera apertura, además de considerar que irá mejorando conforme transcurran los días y tenga más oportunidades de lanzar con el equipo.

De esta manera, el serpentinero mexicano dio un paso al frente por la oportunidad de estar en el mejor beisbol del mundo, luego de haber lanzador por varias campañas con la organización de los Houston Astros de Houston, donde parte del campeonato de la Serie Mundial en 2022. La campaña previa, Urquidy jugó con los Detroit Tigers.

Fuente: Tribuna del Yaqui