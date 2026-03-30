Alarmas en el 'Tricolor'; defensor sufre grave lesión y es duda para México en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ha sido gravemente afectada por las lesiones de sus titulares y, con menos de tres meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la lista de inhabilitados sigue creciendo. Julián Araujo, defensor que milita con el Celtic, habría sufrido un problema muscular de consideración y fuentes cercanas al club indican que su recuperación pondría en duda la participación en la justa internacional.

Cabe recordar que el nacido en Lompoc, Estados Unidos, está cedido con el Celtic CF de la Premiership y, a pesar de que apenas tiene tres meses en sus filas, se ha convertido en uno de los mayores referentes para el mítico equipo escocés. El lateral derecho acumula 13 partidos con 'The Bhoys', en los cuales ha marcado un gol y ha recibido cinco cartones preventivos en poco más de mil 300 minutos en cancha.

#Deportes | Julián Araujo guía al Celtic; el defensor mexicano anota y da la victoria en la Premiership de Escocia ?uD83EuDD29https://t.co/c3JKkWh8LL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 16, 2026

A pesar de su buen momento, el elemento de 24 años correría el riesgo de quedarse fuera del Mundial 2026 luego de la información publicada por The Herald. El portal escocés reveló que Araujo sufrió una distensión en el cuádriceps, problema muscular por el que, en teoría, tuvo que regresar al AFC Bournemouth, equipo de la Premier League que es dueño de su carta.

Dicho medio no estableció un tiempo estimado para su regreso, pero una lesión de dicha gravedad implica una rehabilitación que se extiende entre siete y ocho semanas. Es por ello que su participación corre peligro, pues, en el mejor de los casos, estaría listo a finales del mes de mayo.

CELTIC loan right-back Julian Araujo has been ruled for seven to eight weeks by injury.



The Mexico international returned to parent club Bournemouth for treatment to a thigh issue after missing the recent Premiership games against Motherwell and Dundee United.



The south coast… pic.twitter.com/Dk6MHvfQej — Celtic FC News Room (@cfcnewsroom) March 29, 2026

A pesar de que, en teoría, se completaría su recuperación justo antes del inicio del certamen, Javier Aguirre ha sido muy claro sobre el tema de los lesionados, afirmando que solo serán convocados aquellos jugadores que se encuentren en un óptimo estado físico y que tengan regularidad en sus equipos.

El seleccionador mexicano, al igual que el resto de entrenadores, tiene como fecha límite el 30 de mayo para entregar la lista definitiva de 26 jugadores con los que participarán en la Copa del Mundo 2026. Por su parte, México comenzará su aventura en la justa el jueves 11 de junio cuando celebren la jornada inaugural, enfrentándose a Sudáfrica.

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Fuente: Tribuna del Yaqui