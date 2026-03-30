Cibacopa: Halcones alzan el vuelo y viajan a la Laguna, donde enfrentarán a los Toros

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de una muy fructífera serie en casa, los Halcones de Obregón salen a carretera para visitar a los Toros de la Laguna, en un compromiso que se antoja por demás difícil, ya que los coahuilenses al igual que los emplumados, son de los equipos que mejor juegan en la presente campaña de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Y así quedó demostrado el pasado fin de semana, cuando Obregón aprovechó su localía para barrer su serie ante los sotaneros Venados de Mazatlán, en par de encuentros que dominaron de inicio a fin, para mantenerse en la segunda posición del standing general, con marca de 12-6.

Halcones recién ganó su serie ante los Venados

Este resultado también le permitió afianzarse en el liderato del Grupo 1 de la Cibacup y sellar su pase al Final Four, donde ya tiene rival agendado para disputar la ronda de semifinales, los Zonkeys de Tijuana en duelo a disputarse el próximo 17 de abril en La Paz, Baja California.

Los Toros, por su parte, dividieron en la reciente visita que realizaron a la capital sinaloense, donde enfrentaron a los Caballeros, y con esto se ubican un escalón por debajo del equipo cajemense, con récord de 10-10. Además, ambas escuadras ya se vieron las caras en el presente torneo, cuando los astados visitaron la Arena Itson a finales de febrero, y donde los dos equipos se quedaron con un triunfo y una derrota, lo que da muestra de la paridad que han mostrado hasta el momento.

Obregón también se clasificó a semifinales de la Cibacup

Después de enfrentar a los Toros, Halcones de Obregón seguirá en la carretera para visitar a los Caballeros de Culiacán, los días 4 y 5 de abril, en serie que fue reprogramada para esta fecha.

Rayos, de cacería

En la capital sonorense, los Rayos de Hermosillo regresan a casa para recibir la visita de los Venados de Mazatlán, en serie que se presta para que los sonorenses escalen en la tabla de posiciones, dado el mal paso de los porteños en la actual competencia.

Rayos tiene todo para sumar par de victorias en casa

Los hermosillenses vienen de conseguir la división de honores con los Ostioneros de Guaymas, con lo que dejaron en claro que pueden competir al más alto nivel, lo que buscarán demostrar ante el rival en turno en la Arena Sonora, donde tendrán el apoyo de sus aficionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui