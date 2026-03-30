'Clásico Tapatío' se mancha por la violencia; aficionados de Chivas y Atlas protagonizan riña

Ciudad de México.- Chivas del Guadalajara y Atlas llevaron la acción de la Liga MX a tierras estadounidenses durante un partido amistoso y lo que estaba pronosticado a ser una fiesta se terminó manchando por la violencia. Aficionados de las dos escuadras protagonizaron una feroz riña, manchando de violencia esta nueva edición del 'Clásico Tapatío'.

Dicho encuentro se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, pactado por ambas escuadras para no perder el ritmo mientras se ingresa a la recta final del Clausura 2026. El Guadalajara es quien marcha como líder del torneo, mientras que el Atlas se encuentra en el sexto peldaño de la tabla, y cortar la continuidad de juego por el parón internacional pudiera ser trascendental en sus aspiraciones para ingresar a la Liguilla.

La cancha del BMO Stadium fue la elegida para el aguerrido compromiso, aunque minutos antes del silbatazo inicial, se tuvo una batalla campal en una de las zonas internas del recinto. Mediante redes sociales se viralizaron varios videos donde se mostró una pelea campal entre aficionados de ambas escuadras.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 Otro video más de la murra entre Atlas y Chivas en Estados Unidos pic.twitter.com/lKyA4V4aTS https://t.co/IPgGlZYW5r — uD83EuDD4AuD835uDD73 BARRAS DEL MUNDO ?uD83CuDF7A (@Barras_LATAM) March 30, 2026

En el inicio del video, se observa cómo las hostilidades comenzaron con gritos y lanzamiento de objetos, aunque la tensión fue subiendo hasta que comenzaron los golpes. También se evidenció cuando un reducido grupo de guardias quiso intervenir, aunque fue superado en número.

La pelea dentro del inmueble duró varios minutos hasta que la seguridad pudo intervenir y frenaron las hostilidades entre los grupos de aficionados. Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre lo ocurrido, desconociéndose también si hubo algunos aficionados detenidos, expulsados del estadio o si personas resultaron lesionadas.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 Se picó el clásico entre Atlas y Chivas jugado en Estados Unidos pic.twitter.com/eizlp7kIfz — uD83EuDD4AuD835uDD73 BARRAS DEL MUNDO ?uD83CuDF7A (@Barras_LATAM) March 30, 2026

Ya dentro de la cancha, Chivas del Guadalajara fue quien se llevó la victoria con marcador de una anotación por cero. Fue Ángel Sepúlveda quien metió un trallazo desde afuera del área para mover las redes en el que se convirtió en la única anotación de todo el compromiso, asegurando la victoria del 'Rebaño Sagrado' sobre el Atlas a un par de días para que se reinicie la Liga MX.

¡Nos llevamos el #ClásicoTapatío en California! uD83CuDDF2uD83CuDDE8



Muchas gracias a todos los ChivaHermanos que nunca dejaron de alentar al Rebaño Sagrado uD83DuDC4FuD83CuDFFB#TourRebaño uD83DuDC10uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/T20bDEXG4v — CHIVAS (@Chivas) March 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui