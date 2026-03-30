Halcones de Obregón vs Toros Laguna EN VIVO; dónde VER la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa 2026

Torreón, Coahuila.- Halcones de Obregón buscarán permanecer volando alto en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, enfrentándose a uno de los candidatos más serios para el título. La quinteta cajemense estará de visita por primera ocasión en la comarca para enfrentarse a los Toros Laguna.

Los comandados por el coach Manu Gelpi llegan con un inmejorable momento anímico, pues en su actividad más reciente recibieron a Venados de Mazatlán y, haciendo valer la Arena Itson, lograron barrer la serie con par de contundentes victorias (90-107 y 73-94). Justin Moss se llevó el galardón del MVP para los de casa, pues combinando las dos jornadas, se anotó a la cuenta personal un total de 54 unidades, además de cinco rebotes y una asistencia.

El par de triunfos no solo fue importante para el apretado standing de la Cibacopa, sino que también sirvió para asegurar su clasificación en la Cibacup 2026. Halcones garantizó la primera posición del Grupo A, comprando su boleto en la Final Four, donde se enfrentará a Ángeles de la CDMX, Pioneros de Los Mochis y Zonkeys de Tijuana, todos ellos también clasificados.

Por su parte, los Toros regresarán a casa luego de haber dividido resultados ante Caballeros de Culiacán. El primer compromiso de la serie fue el que finalizó a favor de la quinteta astada, aunque solo con cuatro unidades de diferencia en el marcador final, pues se contó con una buena reacción del equipo sinaloense en el último cuarto, donde anotaron 30 puntos.

Esta será la segunda ocasión en la campaña 2026 en que estos dos equipos se crucen, siendo la primera de ellas en el 'Nido'. El partido del 27 de febrero benefició a Halcones, mientras que el segundo se fue a favor de la escuadra visitante, siendo los dos con una diferencia de cinco puntos, como muestra de la igualdad en el nivel de dos equipos que han peleado por las primeras posiciones.

Horarios de los Halcones de Obregón vs. Toros Laguna

Sede: AudiToro, Torreón, Coahuila

Fechas: Juego 1 - martes, 31 de marzo / juego 2 - miércoles, 1 de abril

Horario: 20:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MegaSports

Fuente: Tribuna del Yaqui