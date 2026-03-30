¿Jugará Guillermo Ochoa ante Bélgica? Javier Aguirre define detalles en la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ya se encuentra en Chicago, Estados Unidos, afinando los últimos detalles para cumplir con su compromiso ante Bélgica, siendo el segundo encuentro pactado para la fecha FIFA de marzo. Sobre este importante duelo, Javier Aguirre habló acerca de la posibilidad de enviar a la cancha a Guillermo Ochoa y a otros elementos que se desempeñan en posiciones altamente disputadas.

Cabe recordar que 'Memo' no había sido tomado en cuenta en los últimos llamados, siendo su convocatoria más reciente para la Copa Oro en junio del 2025, certamen en el que no disputó un solo minuto. Es por ello que su regreso generó una fuerte polémica en redes sociales, obligando al propio Aguirre a explicar los motivos por los cuales decidió traer de vuelta al guardameta.

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En la previa del encuentro ante el combinado belga, Aguirre puntualizó que en cada convocatoria siempre hay jugadores que son llamados, pero por distintos factores no terminan viendo actividad en la cancha. "Sí, la última vez me acuerdo de Denzel y de Alexis Gutiérrez, los trae y los ves y está también Carlos Acevedo; el otro día se quedaron varios sin participar".

Para el partido ante Bélgica, el seleccionador nacional confirmó que se llegó a un acuerdo para permitir más modificaciones que en un encuentro normal, esto con el objetivo de observar a la mayoría de los convocados. Aun así, el 'Vasco' aseguró que será el desarrollo del encuentro el que determine si puede darle minutos tanto a Ochoa Magaña como a Carlos Acevedo.

Hicimos un pacto con los rivales de 10 cambios; mañana también habrá 10 cambios. Pasa que es difícil que jueguen todos. El caso concreto de 'Memo': entrena bien, él y Acevedo entrenan bien; no se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo".

‘ES DIFÍCIL QUE JUEGUEN TODOS, EN EL CASO DE OCHOA, CONFÍO EN LOS TRES, PERO NO SE SABE QUÉ PASE EN EL PARTIDO’ uD83EuDDE4



Javier Aguirre, en conferencia de prensa previa al partido ante Bélgica uD83CuDDE7uD83CuDDEA



‘HAREMOS CAMBIOS, ESTOY VIENDO INDIVIDUALIDADES, ES LA ÚLTIMA PRUEBA’ uD83DuDC4AuD83CuDFFB#CentralFOX pic.twitter.com/Be1U77hqzv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 31, 2026

Por último, Javier Aguirre advirtió que, aunque haya jugadores que no tengan minutos, esto no los dejará fuera de la Copa del Mundo 2026, ya que tanto él como su cuerpo técnico seguirán dándoles seguimiento con sus respectivos clubes. "Yo te digo que los 26 que traje tienen toda mi confianza y si no juega, ya se los dije, que en sus equipos mantengan un buen nivel y buena conducta y serán seleccionables".

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Fuente: Tribuna del Yaqui