Los Diablos Rojos del México pierden la final de la Baseball Champions League 2026

Ciudad de México.- A tan solo días para que se ponga en marcha la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Diablos Rojos del México sufrieron una dura caída, ya que los Kane County Cougars armaron un rally de seis carreras en la sexta entrada para imponerse a los bicampeones 7-3 y así coronarse como los nuevos campeones de la Baseball Champions League 2026.

Josh Allen fue la gran figura de la noche y del certamen, ya que se quedó con el galardón al Jugador Más Valioso luego de finalizar con un promedio de bateo de .500, con par de jonrones y remolcó siete carreras en cinco juegos compromisos del evento.

Acciones

Dillon Thomas fue quien rompió el cero en el marcador con un cuadrangular solitario en la primera entrada ante el abridor escarlata James Kaprielian. Los Diablos Rojos respondieron rápidamente en la quinta entrada. Bryan González empató el encuentro con un cuadrangular solitario. Con este batazo, el abridor Konnor Ash salió luego de cuatro entradas y dos tercios de labor, donde conectó cinco imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a siete.

¡CAMPEONES! uD83DuDC40uD83CuDFC6



Los Kane County Cougars se coronaron en la Baseball Champions League 2026 tras imponerse en la gran final disputada en el Estadio Alfredo Harp Helú.



La novena estadounidense se queda con el título en territorio mexicano.



uD83CuDFA5: Irving Furlong pic.twitter.com/jBvB54VIfK — Séptima Entrada (@septimaentrada_) March 30, 2026

En la sexta entrada, los de la CDMX colocaron dos corredores en posición de anotar con dos outs ante Kyle Crigger, pero el relevista Art Warren salió del problema con un ponche a Rio Ruiz. Los Kane County Cougars tomaron la ventaja en el sexto ante el relevista Justin Courtney. Josh Allen abrió la tanda con un doblete y llegó al plato con imparable al jardín izquierdo de Dillon Thomas.

Posteriormente, Josh Rehwaldt le siguió con un sencillo productor, antes de que Claudio Finol se volara la barda para producir dos carreras. Mientras que Elvis Peralta cerró la tanda ofensiva con un doble, ya ante los envíos del relevista Nick Vespi, para dejar las acciones 7-1.

Por los Diablos Rojos, José Marmolejos produjo otra rayita más con un doble en la séptima entrada, pero Derrick Cherry entró, con dos corredores en las almohadillas y dos outs, para dominar a Maikel Franco con elevado. En la antesala del infierno, los Diablos Rojos se acercaron remolcando otra cortesía de Rio Ruiz, pizarra 7-3 aún a favor de los Cougars.

uD83CuDFC6? El momento que todo equipo sueña y ellos lo hicieron invictos.



Los Kane County Cougars reciben el trofeo y sellan su dominio absoluto en la Baseball Champions League 2026.



Gloria, celebración y una corona que quedará para la historia ?uD83DuDC51



uD83DuDCF9 @Guille_Aboga10 pic.twitter.com/ikiXHEXdQ2 — Esto en Línea (@estoenlinea) March 29, 2026

Jake Gozzo consiguió los últimos tres outs del juego para asegurar el triunfo y entregarle a los Cougars el tan esperado campeonato de la Baseball Champions League 2026, en lo que es un duro revés por parte de los Diablos Rojos del México.

Fuente: Tribuna del Yaqui