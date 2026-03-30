Los Royals y Salvador Pérez, los grandes ganadores del desafío ABS, tras primer fin de semana

Nueva York, Estados Unidos.- El primer fin de semana en la temporada 2026 de Grandes Ligas llegó a su fin, y dejó a los Royals y su receptor Salvador Pérez como los grandes ganadores del Sistema de Desafío de Bolas y Strikes Automatizados (ABS, por sus siglas en inglés).

Pérez superó a todos los receptores con un récord de 4-0 en los retos, mientras que Heliot Ramos de San Francisco y Eugenio Suárez de Cincinnati fueron los únicos bateadores que lograron un récord de 2-0, incluso Suárez ganó sus apelaciones con lanzamientos consecutivos. Mike Trout, tres veces MVP de Los Angeles Angels, tiene un récord de 3-1 en desafíos. Ronald Acuña Jr., de Atlanta, fue el único bateador que terminó 0-2.

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Kansas City y Arizona fueron los únicos equipos perfectos, con los Royals 4-0 y Arizona 3-0. Houston estaba 0-6 y St. Louis 0-3. Muchos equipos han intentado reservar sus desafíos para situaciones de alta presión en el encuentro.

El reto dejó mal parado a algunos

"Cuenta de 1 a 1. Cuentas que van a acabar con el turno al bate. Son tiempos muy difíciles", dijo el mánager de los Phillies, Rob Thomson, cuyo equipo terminó 4-3. El sistema de desafíos tuvo una tasa de éxito del 53.7 por ciento en 47 partidas. Hubo 175 desafíos, una media de 3.7 por partido.

A full season of Alejandro Kirk ABS challenges is going to rock



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Los receptores lograron 59 de 92 retos para un 64 por ciento, pero los bateadores 33 de 78 para un 42 por ciento. Solo hubo cinco desafíos por parte de lanzadores, con Ryan Helsley de Baltimore y Hogan Harris de los Athletics ganando, y Edwin Díaz de Los Angeles Dodgers, Roddery Muñoz de Houston y Zach Pop de Filadelfia perdiendo. Los bateadores de Cincinnati terminaron 6-0, mientras que los de los Braves fueron 0-4.

El reto agrega un nuevo ingrediente a los juegos

El umpire C.B. Bucknor tuvo los peores resultados en el reto ABS entre los árbitros cuando seis de los ocho desafíos a sus decisiones tuvieron éxito durante la victoria de Cincinnati por 6-5 en 11 entradas el sábado. Las seis decisiones revocadas implicaron que los strikes se cambiaron a bolas. Las dos decisiones confirmadas implicaron una bola y un strike.

El manager de Minnesota, Derek Shelton se convirtió en el primer timonel expulsado por discutir una decisión de ABS el domingo. Fue expulsado en la novena entrada de un partido contra Baltimore tras quejarse de que Helsley tardó demasiado en señalar una revisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui