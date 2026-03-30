¿Luis Fernando Tena deja a la Selección de Guatemala? El entrenador tuvo que ser operado de emergencia

Ciudad de México.- La incertidumbre en torno a Luis Fernando Tena creció en las últimas horas luego de que comenzaran los rumores sobre su despido de la Selección de Guatemala luego de ser intervenido de emergencia en la CDMX. El mítico entrenador habría enfrentado un problema de salud complicado, teniendo que visitar el quirófano y abandonar sus funciones con el combinado centroamericano.

Hace apenas un par de días, la 'Bicolor' se enfrentó a Argelia en el marco de la fecha FIFA de marzo y, sin el 'Flaco' en el banquillo, sufrieron una de sus peores derrotas en los últimos años. La Selección Nacional de Guatemala cayó con marcador de siete anotaciones por cero ante el combinado africano, teniendo su segunda derrota del año y continuando con un paso amargo luego de no haberse clasificado a la Copa del Mundo 2026.

Este desastroso descalabro, sumado a los resultados anteriores y la ausencia del 'Flaco', puso su continuidad en juego y, luego de los rumores sobre un probable despido, la propia Federación de Futbol de Guatemala emitió un comunicado para emitir su postura. De acuerdo con el ente del balompié de dicho país, el puesto del entrenador mexicano no está en riesgo. "Ante las noticias infundadas sobre una posible salida del estratega, la FFG desmiente categóricamente dichos rumores".

Sobre el motivo de su intervención, la federación no abundó en los detalles y solo se limitó a aclarar que la operación había sido completada sin inconvenientes. "Reportamos con satisfacción que su estado es estable y se encuentra en una etapa de recuperación satisfactoria tras la intervención".

Quien sí tuvo la información sobre el procedimiento fue el portal Récord, desde donde se aseguró que se tuvo contacto directo con Tena, quien confirmó el éxito de su operación. El longevo ajedrecista entró al quirófano por un problema de la vesícula, pero después tuvo que volver a ser intervenido luego de haber retenido una bacteria.

Además, por el mismo medio se difundieron las supuestas declaraciones de Luis Fernando, quien ratificó lo comentado por la FFG y garantizó su permanencia con el cuadro chapín. "Te cuento que voy a seguir con la Selección de Guatemala; no tengo ninguna intención de cambiar", habría ratificado el timonel.

Fuente: Tribuna del Yaqui