México hace historia; tiene su primer campeón mundial en Bare Knuckle Boxing (Boxeo de Puño Limpio)

Connecticut, Estados Unidos.- Fin de semana más que memorable para México, ya que Julián Fernández entró a los libros de historia del deporte al convertirse en el primer campeón mundial de todos los tiempos en el país en Bare Knuckle Boxing (Boxeo de Puño Limpio).

Ese momento de oro llegó el pasado sábado 29 de marzo en el Foxwoods Resort, Mashantucket, donde el nacido en Tijuana fulminó en el primer asalto a Alex Wilson para así conquistar el cinturón mundial supercrucero de la promotora Bare Knuckle Boxing (BKB).

Desde el primer asalto, el de Baja California marcó condiciones, aprovechó su distancia para castigar a su rival en repetidas ocasiones. La finalización llegó cuando Fernández, con un cruzado de derecha, impactó al estadounidense en la mandíbula y lo mandó a dormir.

JULIAN FERNANDEZ IS A WORLD CHAMPION! uD83CuDFC6



He made QUICK work of Alex Wilson. uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



Watch #BKB52 live NOW!

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Además de levantar el importante oro en este deporte que poco a poco empieza a tener relevancia en México y a nivel mundial, Julián Fernández también logró conservar su invicto en BKB, llegando a tres victorias, sin derrota y todos sus triunfos por la vía del cloroformo.

Quiero darle las gracias a todos: a mi papá, a mi entrenador, a todos. Yo estoy listo para el que sea; lo que diga BKB, estamos para el que sea. Quiero disfrutar mi título, descansar, comer mucho y estar listo para lo que viene", comentó el joven mexicano en entrevista después de la pelea.

"En México somos puros guerreros a los que nos encanta pelear, la sangre luchar; este deporte sería un gran éxito, será un gran paso que se puedan abrir las puertas en este deporte. En boxeo somos potencia y creo que en Bare Knuckle Boxing sería lo mismo", también comentó el de Tijuana en entrevista para los medios.

A dream come true for Julian Fernandez uD83DuDCADuD83DuDC4A



The first male Mexican champion in BKB history! uD83CuDDF2uD83CuDDFD#BKB52 #BKB #BareKnuckle pic.twitter.com/SIyzUZqs7i — BKB Bare Knuckle Boxing (@bkbbareknuckle) March 29, 2026

Con el cinturón mundial en sus manos y su nombre en tendencia mundial, se espera que lo realizado por Julián Fernández este fin de semana sea solo un antes y un después en el boxeo de puño limpio. Además de que ayude a que más mexicanos puedan tener actividad en (BKB).

Por otra parte, el también conocido como 'Pit Bull Jr' no es ningún improvisado en los deportes de combate, ya que también tiene una carrera prometedora en el boxeo profesional, donde tiene un récord de 16 victorias, cuatro derrotas y 13 triunfos por la vía del nocaut.

Fuente: Tribuna del Yaqui