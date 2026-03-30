México sube en el ranking FIFA tras su empate con Portugal; España sigue de líder previo al Mundial 2026

Ciudad de México.- La FIFA acaba de estrenar una nueva modalidad en su ranking, permitiendo que las posiciones se actualicen conforme vayan finalizando cada partido internacional y la Selección Mexicana fue uno de sus primeros beneficiados. El combinado 'Tricolor' pudo recuperar un par de lugares tras haber empatado ante Portugal, mientras que España sigue como el líder a menos de tres meses para que inicie la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que antes, el listado de selecciones se actualizaba cada cierto periodo, marcado por la misma FIFA, usualmente rondando entre los tres a cinco meses. Es por ello que el ranking más reciente había sido en diciembre del 2025, donde el combinado mexicano se desplomó debido a su pobre desempeño en el segundo semestre del año.

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El primer partido de 2026 se salda con una victoria con autoridad y buen fútbol.



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uD83CuDDEAuD83CuDDF8 uD83CuDD9A uD83CuDDF7uD83CuDDF8 | 3-0 | 90+2’#VamosEspaña pic.twitter.com/SNkm54TcfY — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026

En cambio, a partir de marzo se comenzó la implementación del modelo 'SUM', el cual se estaba perfeccionando desde agosto del 2018 hasta la fecha. Este nuevo sistema, ya avalado por el Consejo de la FIFA, se centra en sumar o restar puntos de manera directa conforme vayan finalizando los partidos entre selecciones, eliminando la estrategia de realizar un promedio temporal.

La fórmula tendrá en cuenta el potencial relativo entre las selecciones que se enfrenten para asignar la repartición de unidades, lo que beneficiará a los mejor posicionados. Es por ello que la FIFA espera agregar mayor dinamismo y precisión a la clasificación que se estará actualizando al momento.

Los movimientos en la parte más alta no se hicieron esperar; España permanece como el líder del ranking, pero ahora Francia se trepó a la segunda posición tras haber logrado par de victorias en el parón de marzo, desplazando a Argentina. También Portugal y Países Bajos subieron un peldaño, bajando a Brasil hasta el séptimo lugar.

#Deportes | Francia vence a Colombia sin sus figuras y mantiene paso firme rumbo a la Copa del Mundo 2026?https://t.co/bkiV3JU1qO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 30, 2026

México es el representante de la Concacaf que se encuentra más alto en el listado, ya que el conjunto 'Tricolor' se posicionó en el puesto 15 tras su empate con el combinado lusitano. Estados Unidos sigue a la escuadra azteca de cerca, quedando solo un lugar por detrás.

Ranking de la FIFA al lunes, 30 de marzo

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Países Bajos Brasil Marruecos Bélgica Alemania Croacia Italia Colombia Senegal México Estados Unidos

??uD83CuDDEBuD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Francia SUPERÓ A ARGENTINA en el Ranking FIFA antes de la Copa del Mundo:



uD83CuDDEAuD83CuDDF8 1) España

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 2) Francia

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 3) Argentina

uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F 4) Inglaterra

uD83CuDDF5uD83CuDDF9 5) Portugal

uD83CuDDE7uD83CuDDF7 6) Brasil pic.twitter.com/FsB5AzJFem — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui